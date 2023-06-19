Колеги Залужного розповіли, як головнокомандувач ЗСУ зустрів повномасштабне вторгнення та відкрили таємницю, чому один з генералів покінчив з життям.

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Залужний не спав перші дні вторгнення

Після початку вторгнення Залужний негайно прибув до штабу командування українськими військами, яке розгорнули у сховищі неподалік Генштабу. За даними видання Reporters, разом з ним над картами працювали інші генерали: заступник Залужного Євген Мойсюк, начальник Генштабу Сергій Шаптала і головнокомандувач ЗСУ за президентства Петра Порошенка Віктор Муженко. Також поруч був міністр оборони Олексій Резніков.

Там була абсолютно робоча атмосфера. Я не можу сказати, що в його поведінці було щось незвичне. Це кадровий військовий, який пройшов важкі бойові дії в 2014 – 2015 роках. Страху в його очах не було, були максимальна концентрація та зосередженість,

– розповіла ексрадниця головнокомандувача Людмила Долгоновська, яка також була поряд із Залужним 24 лютого минулого року.

Вона поділилася, що впродовж перших трьох днів вторгнення Залужний не відпочивав і не спав, а постійно говорив з військовими, зідзвонювався з командувачами та питав про ситуацію на різних ділянках. Він довіряв своїм генералам, тому ці розмови були короткими, але змістовними.

Не всі генерали витримали навантаження

У грудні 2022 року Залужний зізнався, що з початку повномасштабної війни він звільнив десятьох генералів, тому що вони не могли впоратися із завданнями. Ще один, на жаль, застрелився.

Поки що журналістам не розкривають особистих даних цих генералів. Проте на умовах анонімності джерела BBC повідомили, що в ситуації з суїцидом річ була не в зраді, а у важкому психологічному стані тієї людини.