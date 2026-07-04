Кабмін обрав місце для створення українського Пантеону

Верховна Рада 1 липня ухвалила рішення про створення Українського національного пантеону. У суботу, 4 липня, уряд оголосив, що він буде розташований на території Києво-Печерської лаври.

Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів.

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Що відомо про Пантеон?

Уряд оголосив, що Український національний пантеон стане меморіальним комплексом загальнонаціонального значення. Він буде розташований на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Цим має опікуватись Міністерство культури.

Український інститут національної пам’яті розробить концепцію функціонування. Установа має забезпечити науково-методичний супровід процесу утворення Пантеону та визначити форми меморіалізації. Також інститут нацпам'яті має провести експертні та публічні обговорення питань, які пов’язані з утворенням та діяльністю Пантеону.

Міністерство культури має вирішити питання щодо його розташування на території Києво-Печерської лаври. Також від нього вимагається провести конкурс на найкращий архітектурний проєкт Пантеону. Взяти участь мають:

представники державних органів;

органи місцевого самоврядування;

громадськість;

міжнародні організації; релігійні об’єднання;

провідні архітектори, історики, мистецтвознавці.

Також у створенні Пантеону важлива роль відведена Міністерству закордонних справ.

Забезпечити проведення верифікації борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців і членів їх сімей, похованих за межами України, щодо яких доцільне здійснення перепоховання на території Пантеону,

– постановив уряд.

Кабмін зазначає, що створення та функціонування Пантеону в складі Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” буде здійснюватися коштом видатків, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, та інших джерел фінансування.

Створення українського Пантеону

Президент України направив до Верховної Ради України законопроєкт "Про Український національний пантеон". Його мета – створити у Києві загальнонаціональне місце пам’яті.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Українського національного пантеону. Документ визначає пантеон як загальнонаціональне місце пам'яті, призначене для вшанування найвидатніших представників українського народу.