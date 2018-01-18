Український літак-гігант "Руслан" став героєм американського серіалу

Про український транспортний літак "Руслан" зняли новий епізод в американському серіалі "Мегамашини".

Про це повідомляє державне підприємство "Антонов" на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що американці високо оцінили можливість "Руслана" перевезти три гелікоптери Apachе одночасно.

"У новому випуску "Mega Machines: The World's Strongest Plane" головним героєм став Ан124-100 "Руслан", який є найбільшим з транспортних літаків, що виготовляються серійно. Зокрема, створювачі програми були вражені можливістю "Руслана" перевезти три гелікоптери Apache. Зйомки фільму проходили на літаках, що експлуатуються "Авіалініями Антонова", – йдеться у повідомленні.

До слова, американська компанія SpaceX вирішила співпрацювати з українським заводом "Антонов". Вона уклала договір з українським підприємством, щоб вантаж – обтікач ракети Falcon 9 – перевозив літак АН-124-100 "Руслан".