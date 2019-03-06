18:55
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Український молококомбінат випустив згущенку з фото дружин Бандери та Шухевича: росіяни в шоці

      277 Читать новость на русском
      Український молококомбінат випустив згущенку з фото дружин Бандери та Шухевича: росіяни обурен
      Український молококомбінат випустив згущенку з фото дружин Бандери та Шухевича: росіяни обурен / Фото з відкритих джерел

      Відомий в Україні виробник молочних продуктів вирішив випустити до 8 березня спеціальні рекламні етикетки для згущеного молока. На них зображені дружин керівника ОУН Степана Бандери – Ярослави, командувача УПА Романа Шухевича – Наталії, письменника Михайла Коцюбинського – Віри та гетьмана України в 1918 році Павла Скоропадського – Олександри.

      Згущене молоко з міста Ічня Чернігівської області із зображеннями дружин відомих українських історичних постатей викликало неабиякий резонанс не лише в Україні, а й у Росії, пише "ВВС Україна".

      Читайте також: 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії

      Для чого компанія зробила такий маркетинговий хід? В Інчі пояснили, що готуючись до 8 березня, у компанії звернули увагу на тих, про кого нечасто пишуть. Вони захоплюються прикладами їхніх видатних чоловіків.

      Чи можливо купити "особливе" згущене молоко? Ні, у компанії наполягають, що це лише рекламна продукція. Керівник заводу Сергій Запорощук сказав, що це подарунковий набір до 8 березня.

      Чому копанія обрала саме цих жінок? На підприємстві сказали, що все для того, аби не бути банальними.

      Яка головна ідея акції? Щоб привернути увагу і люди почали гуглити чи шукати у Вікіпедії інформацію, хто ці жінки.

      Як українці реагували на нестандартний хід?

      Дуже по-різному. Частині патріотично налаштованих українців рекламна кампанія згущеного молока зовсім не сподобалася. Люди незадоволені, що імена цих жінок прив'язали до радянського ідеологічного свята 8 березня.

      "Застав дурного богу молитися. Ускладнення від ідеологізації. Те саме, шо совєцьке мило "По слєдам Ільїча", – написала у Facebook член парламенту від Львівщини Ірина Подоляк.

      "Поняття міри, етики, естетики відсутнє... ви не розумієте, що ви зробили і як це виглядає!?", – написала Ганна Стульська.

      "Згущене молоко видатних жінок? Це може написати тільки хворе на голову створіння, яке й досі святкує 8 березня", – обурився користувач Олег Синякевич.

      Все ж були і ті, хто заступився за ідею компанії. Відомий український письменник Андрій Любка написав, що це "цікаво", а львівський журналіст Остап Дроздов додав, що йому сподобалася ідея також. "Більшість незадоволених коментаторів навіть не здогадувалося про існування цих жінок, хоч якийсь сенс від вашого палання", – втрутилась у дискусію в мережі користувач Тетяна Кабакова.

      Що думають про акцію у Росії?

      Росіяни обурені. У топ-програмах державного телебачення обговорили цю подію.

      У вечірньому ефірі на каналі "Россия1" Володимир Соловйов сказав, що українських військових привітають з 8 березня банками згущеного молока з зображенням дружини Степана Бандери.

      Що ще вони зроблять, щоб знищити країну,
      – заявив він.

      Варто наголосити, що ніхто це згущене молоко військовим відправляти не збирався.

      Цікаво, що на поширених в Росії картинках було чотири банки зі згущеним молоком і чотирма дружинами. Згодом з картинки зникла дружина Романа Шухевича. Дехто побачив у цьому політичний мотив – мовляв, прибрали, щоб не було забагато "бандерівців".

      Сергій Запорощук заперечив будь-які політичні мотиви. Він сказав, що власники авторських прав (родичі) попросили прибрати фото.

      blog_ava
      Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
      сьогодні
      18150
      Теги: Новини України 8 березня Україна – Росія Новини Росії ЗМІ Журналісти Степан Бандера
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      сьогодні , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 107
      Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      сьогодні , 15:00 Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 890
      Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      сьогодні , 14:30 Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      Ірина Поліщук 1277
      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      сьогодні , 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      Ірина Буртик 1046
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сьогодні , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 1701
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук