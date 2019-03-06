Український молококомбінат випустив згущенку з фото дружин Бандери та Шухевича: росіяни в шоці

Відомий в Україні виробник молочних продуктів вирішив випустити до 8 березня спеціальні рекламні етикетки для згущеного молока. На них зображені дружин керівника ОУН Степана Бандери – Ярослави, командувача УПА Романа Шухевича – Наталії, письменника Михайла Коцюбинського – Віри та гетьмана України в 1918 році Павла Скоропадського – Олександри.

Згущене молоко з міста Ічня Чернігівської області із зображеннями дружин відомих українських історичних постатей викликало неабиякий резонанс не лише в Україні, а й у Росії, пише "ВВС Україна".

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Для чого компанія зробила такий маркетинговий хід? В Інчі пояснили, що готуючись до 8 березня, у компанії звернули увагу на тих, про кого нечасто пишуть. Вони захоплюються прикладами їхніх видатних чоловіків.

Чи можливо купити "особливе" згущене молоко? Ні, у компанії наполягають, що це лише рекламна продукція. Керівник заводу Сергій Запорощук сказав, що це подарунковий набір до 8 березня.

Чому копанія обрала саме цих жінок? На підприємстві сказали, що все для того, аби не бути банальними.

Яка головна ідея акції? Щоб привернути увагу і люди почали гуглити чи шукати у Вікіпедії інформацію, хто ці жінки.

Як українці реагували на нестандартний хід?

Дуже по-різному. Частині патріотично налаштованих українців рекламна кампанія згущеного молока зовсім не сподобалася. Люди незадоволені, що імена цих жінок прив'язали до радянського ідеологічного свята 8 березня.

"Застав дурного богу молитися. Ускладнення від ідеологізації. Те саме, шо совєцьке мило "По слєдам Ільїча", – написала у Facebook член парламенту від Львівщини Ірина Подоляк.

"Поняття міри, етики, естетики відсутнє... ви не розумієте, що ви зробили і як це виглядає!?", – написала Ганна Стульська.

"Згущене молоко видатних жінок? Це може написати тільки хворе на голову створіння, яке й досі святкує 8 березня", – обурився користувач Олег Синякевич.

Все ж були і ті, хто заступився за ідею компанії. Відомий український письменник Андрій Любка написав, що це "цікаво", а львівський журналіст Остап Дроздов додав, що йому сподобалася ідея також. "Більшість незадоволених коментаторів навіть не здогадувалося про існування цих жінок, хоч якийсь сенс від вашого палання", – втрутилась у дискусію в мережі користувач Тетяна Кабакова.

Що думають про акцію у Росії?

Росіяни обурені. У топ-програмах державного телебачення обговорили цю подію.

У вечірньому ефірі на каналі "Россия1" Володимир Соловйов сказав, що українських військових привітають з 8 березня банками згущеного молока з зображенням дружини Степана Бандери.

Що ще вони зроблять, щоб знищити країну,

– заявив він.

Варто наголосити, що ніхто це згущене молоко військовим відправляти не збирався.

Цікаво, що на поширених в Росії картинках було чотири банки зі згущеним молоком і чотирма дружинами. Згодом з картинки зникла дружина Романа Шухевича. Дехто побачив у цьому політичний мотив – мовляв, прибрали, щоб не було забагато "бандерівців".

Сергій Запорощук заперечив будь-які політичні мотиви. Він сказав, що власники авторських прав (родичі) попросили прибрати фото.