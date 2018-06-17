Український школяр завдяки вражаючому винаходу став переможцем "Олімпіади геніїв" у США

Український школяр Валентин Фречка здобув золото на "Олімпіаді геніїв" у США. Американців вразив екологічний проект хлопця: він винайшов спосіб, як виготовляти папір із опалого листя.

Тепер Валентина запрошують на міжнародну виставку у Південну Корею, передає "Голос Америки".

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Відомо, що цьогоріч у престижному юнацькому конкурсі брали участь більше 1300 учасників із різних країн світу. Україну представляла команда членів Малої академії наук, у складі 5 осіб.

Як повідомив Фречка, його колеги теж посіли високі місця на олімпіаді: двоє посіли четверті місця і ще двоє здобули бронзу.

Додамо, що у 2018 році олімпіада проходила у 5 дисциплінах, взяти участь у ній могли всі охочі, які відповідали певним критеріям. Щороку ця олімпіада збирає винахідників із різних країн і претендує на статус одного з головних конкурсів винахідників у світі.

Зазначимо, що переможець Валентин Фречка родом із Закарпаття. В Україні він вже встиг прославитися своїми науковими винаходами. Відзнака, яку йому вручили на престижній олімпіаді, передбачає додаткові призи, в тому числі стипендію на навчання в університеті США.

Що таке "Олімпіада геніїв"?Це міжнародний конкурс серед старшокласників, який сприяє глобальному розумінню екологічних проблем та сталого розвитку завдяки фундаментальній науці, мистецтву, творчому письму, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу. Олімпіада забезпечує виклики та можливості для учнів середніх шкіл, щоб допомогти їм здобути навички та знання, необхідні для того, щоб бути громадянами, лідерами, вченими, художниками, письменниками, інженерами та розробниками майбутнього – агентами, які сприятимуть екологічному сталому розвитку впродовж усього життя.