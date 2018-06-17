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Украинский школьник благодаря впечатляющему изобретению стал победителем "Олимпиады гениев" в СШ

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Закарпатец Валентин Фречка завоевал золото на "Олимпиаде гениев" в США
Закарпатец Валентин Фречка завоевал золото на "Олимпиаде гениев" в США / osvita.uz.ua

Украинский школьник Валентин Фречка получил золото на "Олимпиаде гениев" в США. Американцев поразил экологический проект парня: он изобрел способ, как изготавливать бумагу из опавших листьев.

Теперь Валентина приглашают на международную выставку в Южную Корею, передает "Голос Америки".

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Известно, что в этом году в престижном юношеском конкурсе участвовали более 1300 участников из разных стран мира. Украину представляла команда членов Малой академии наук, в составе 5 человек.

Как сообщил Фречка, его коллеги тоже заняли высокие места на олимпиаде: двое заняли четвертые места и еще двое получили бронзу.

Добавим, что в 2018 году олимпиада проходила в 5 дисциплинах, принять участие в ней могли все желающие, которые соответствовали определенным критериям. Ежегодно эта олимпиада собирает изобретателей из разных стран и претендует на статус одного из главных конкурсов изобретателей в мире.

Отметим, что победитель Валентин Фречка родом из Закарпатья. В Украине он уже успел прославиться своими научными изобретениями. Отличие, которое ему вручили на престижной олимпиаде, предусматривает дополнительные призы, в том числе стипендию на обучение в университете США.

Что такое "Олимпиада гениев"?Это международный конкурс среди старшеклассников, который способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивому развитию благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайна и развитию бизнеса. Олимпиада обеспечивает вызовы и возможности для учеников средних школ, чтобы помочь им получить навыки и знания, необходимые для того, чтобы быть гражданами, лидерами, учеными, художниками, писателями, инженерами и разработчиками будущего – агентами, которые будут способствовать экологическому устойчивому развитию в течение всей жизни.

Теги: Новости Украины наука Образование Дети Экология Новости США
Источник: 24 Канал
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