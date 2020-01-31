05:16
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      У РФ купувати не будуть: український телепродукт частково замістить російський у Литві

      41 Читать новость на русском
      Литва віддає перевагу українському контенту, російського – поменшає / Ілюстративне фото (pixabay)

      У Литві для телебачення будуть значно менше закуповувати російського контенту. Натомість литовцям показуватимуть більше українського телепродукту.

      Видання "Литовський кур'єр" наводить у приклад канали сітки Lietuvos ryto TV: там російськомовна продукція у минулому сезоні становила 97 годин на тиждень, а в цьому – лише 29 годин.

      Читайте також: Білборди з російською пропагандою Катющенка: поліція затримала підозрюваних – фото, відео

      Ситуація збільшення на ТБ кількості контенту литовською мовою покращилася протягом минули 5 років, натомість кількість контенту російською значно зменшилася. 

      Литовці кажуть, що більше у Росії нічого купувати не будуть: російський планують частково замінити українським:

      Наразі немає жодних планів щодо придбання російської продукції, української ж – є,
      – сказав, зокрема, керівник Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявічус. 

      На іншому каналі Литви – BTV – у 2019 році було 46 годин у тиждень російського продукту. У січні 2019 року такого лише 24 години. Представник власників Гедімінас Малашкявічюс каже, що канал "відмовився від російської продукції з геополітичних причин". 

      Зауважимо, що у Литві заборонили трансляцію російських каналів "Первый канал", "Россия", НТВ, РЕН-ТВ та ТВЦ з 2013 року. Литовська комісія з радіо і телебаченню визнала, що вони розпалюють війну та ненависть. 

      ТБ
      Перелік заборонених в Україні телеканалів РФ / Фейсбук Нацради з питань ТБ та радіомовлення

      В Україні після Революції Гідності через антиукраїнську пропаганду протягом 2014 – 2016 років заборонили трансляцію 73 російських каналів. Відтоді публічної інформації про зміну цього списку на сайті Нацради з питань телебачення та радіомовлення не розміщували. 

      Читайте також: У Литві запровадили штрафи за пластикові пакети до 5000 євро

      Чоловік дізнався, що його старий Rolex коштує 700 тисяч доларів: неочікувана реакція – відео
      30 січня
      3599
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Литва Новини України Медіа Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:30 Як Аваков знищує своїх ворогів: резонансні деталі
      Віталій Шабунін 601
      30 січня , 22:28 Драматичне звільнення ізраїльтянки з російської в’язниці: яку ціну заплатив Нетаньягу
      Анатолій Максимов 3755
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      148
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      258
      30 січня , 22:15 Головні новини 30 січня: звільнення Гримчака, евакуація українців з Китаю, знову без "Дії"
      Ірина Вихрущ 1304
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук