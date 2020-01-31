У РФ купувати не будуть: український телепродукт частково замістить російський у Литві

У Литві для телебачення будуть значно менше закуповувати російського контенту. Натомість литовцям показуватимуть більше українського телепродукту.

Видання "Литовський кур'єр" наводить у приклад канали сітки Lietuvos ryto TV: там російськомовна продукція у минулому сезоні становила 97 годин на тиждень, а в цьому – лише 29 годин.

Читайте також: Білборди з російською пропагандою Катющенка: поліція затримала підозрюваних – фото, відео

Ситуація збільшення на ТБ кількості контенту литовською мовою покращилася протягом минули 5 років, натомість кількість контенту російською значно зменшилася.

Литовці кажуть, що більше у Росії нічого купувати не будуть: російський планують частково замінити українським:

Наразі немає жодних планів щодо придбання російської продукції, української ж – є,

– сказав, зокрема, керівник Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявічус.

На іншому каналі Литви – BTV – у 2019 році було 46 годин у тиждень російського продукту. У січні 2019 року такого лише 24 години. Представник власників Гедімінас Малашкявічюс каже, що канал "відмовився від російської продукції з геополітичних причин".

Зауважимо, що у Литві заборонили трансляцію російських каналів "Первый канал", "Россия", НТВ, РЕН-ТВ та ТВЦ з 2013 року. Литовська комісія з радіо і телебаченню визнала, що вони розпалюють війну та ненависть.



Перелік заборонених в Україні телеканалів РФ / Фейсбук Нацради з питань ТБ та радіомовлення

В Україні після Революції Гідності через антиукраїнську пропаганду протягом 2014 – 2016 років заборонили трансляцію 73 російських каналів. Відтоді публічної інформації про зміну цього списку на сайті Нацради з питань телебачення та радіомовлення не розміщували.

Читайте також: У Литві запровадили штрафи за пластикові пакети до 5000 євро