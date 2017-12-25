Український військовий не просив у Росії статус біженця – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви Росії про військовослужбовця Збройних сил України, який нібито звернувся до російських прикордонників з проханням надати йому статус біженця.

Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

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"Інформація, що начебто український військовослужбовець звернувся до російських прикордонників із проханням надати йому статус біженця, не відповідає дійсності," – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що військовослужбовці Збройних сил України вірні присязі українському народові та своєму конституційному обов’язку.

Зазначимо, вчора, 24 грудня російські ЗМІ з посиланням на прикордонне управління ФСБ повідомили, що нібито український військовий звернувся до російських прикордонників у Брянській області із проханням надати йому статус біженця.

Окрім того, спікер Генерального штабу АТО Владислав Волошин розповів в коментарі "Громадському радіо", що військові провели перевірку про нібито дезертирство українського військового, і ця інформація виявилася черговим російським фейком.

"Ви розумієте, що їхні (російські, – "24") ЗМІ працюють на випередження, розповсюджуючи певні фейки. Відбулася перевірка, інформація не підтвердилася", – сказав Волошин.

Нагадаємо, у листопаді співробітники Служби безпеки України затримали у Києві дезертира Збройних сил України – командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. За інформацією СБУ, в анексованому Криму він намагався отримати тимчасовий притулок, а також контактував із співробітниками ФСБ – передавав відому йому інформацію про сили АТО.