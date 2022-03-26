Дарія Кудімова нагадала, як росіяни ведуть потужну дезінформаційну кампанію, воюючи з українцями й на інформаційному фронті. Мовиться про нещодавні вкиди на тему того, щоб російська стала другою державною мовою в Україні.

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"Просто дивом дивуєшся, як росіяни вирішили, що вони пуп Землі й можуть диктувати сусіднім країнам, хто як має жити. Не хочуть (російську як державну мову – 24 канал) навіть ті російськомовні українці, які завжди говорили російською", – зазначила телеведуча.

Кудімова: За бажанням легко повернутись до рідної мови

Кудімова вирішила прокоментувати мовне питання з власного досвіду. Вона народилась на Луганщині – у російськомовному населеному пункті, який зараз під окупацією. Також певний час жила в Росії.

До переїзду в столицю, ще більше ніж 20 років тому, мало використовували українську. Так склалось, а проте повернутись до своєї рідної мови дуже легко, коли є бажання,

– запевнила журналістка 24 каналу.

Ведуча наголосила на тому, що "коли говориш українською, трохи інакше працюють вібрації Землі". Мовляв, є така теорія і вона має право на існування, бо абсолютно по-іншому налаштовуєшся, розповідає з власного досвіду вона.

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"Ти більш упевнений і рішучий. Ти у своїх коренях, які дають тобі неймовірну підтримку", – відзначила Кудімова, давши кілька особистих порад для російськомовних, одне з яких читання українською.

"Я читала вголос українською мовою. До речі, українські переклади світової літератури найкращі. Читайте українською й послуговуйтесь у побуті", – закликала журналістка.

Що найбільше стримувало від переходу на українську

Телеведуча 24 каналу пригадала, що її найбільше стримувало свого часу від переходу на українську мову. "Це те, що хтось би сказав, що вона недосконала, корявенька", – акцентувала вона.

"Колись мені на ефірі Василь Шкляр сказав: "Ви з Луганщини? Я був переконаний, що ви з Львівщини. У вас така українська". Тоді я видихнула і вирішила, що все. Маю право послуговуватись солов'їною", – наголосила вона.

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Звернення до українців, які розмовляють російською, Кудімова завершила тим, що все можливо, якщо є бажання.

"Вам раджу переходити на українську, щоб ніхто потім не захотів приходити й захищати "русскоговорящие населения", щоб жодні "освободители" не прийшли на нашу землю", – підсумувала журналістка.