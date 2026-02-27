Разом з е-рецептом українці зможуть бачити найдешевші варіанти ліків, – Свириденко

В Україні разом е-рецептом громадяни зможуть бачити інформацію про три найдешевші варіанти необхідних ліків в Національному каталозі цін.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як зміниться продаж ліків?

Юлія Свириденко розповіла, що зараз уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант.

За її словами, нова функція буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам'ятці до е-рецепта, яку можна отримати у лікаря.

Це допоможе вибрати ліки відповідно до свого бюджету і не доплачувати за бренд. У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною,

– додала прем'єр-міністерка.

Відповідно до нововведень, щонайменше один із варіантів ліків обов'язково має бути в наявності в будь-якій аптеці.

Зазначається, що на першому етапі функція доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, що купуються за власні кошти. Надалі, як запевнила Свириденко, рішення буде масштабуватися на інші препарати.

Важливо! Національний каталог містить граничні ціни, тобто аптеки не можуть продавати ліки дорожче зазначеної суми. Ознайомитися з каталогом цін можна за посиланням.

