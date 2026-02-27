Укр Рус
24 Канал Новини України Разом з е-рецептом українці зможуть бачити найдешевші варіанти ліків, – Свириденко
27 лютого, 01:32
3

Разом з е-рецептом українці зможуть бачити найдешевші варіанти ліків, – Свириденко

Поліна Буянова
Основні тези
  • Е-рецепт в Україні буде містити інформацію про три найдешевші варіанти ліків у Національному каталозі цін.
  • Функція буде доступна через QR-код на паперовій пам'ятці до е-рецепта, і щонайменше один з варіантів ліків повинен бути в наявності в аптеках.

В Україні разом е-рецептом громадяни зможуть бачити інформацію про три найдешевші варіанти необхідних ліків в Національному каталозі цін.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Читайте також Можна буде купити на заправках: Кабмін підвищує доступність ліків 

Як зміниться продаж ліків?

Юлія Свириденко розповіла, що зараз уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант.

За її словами, нова функція буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам'ятці до е-рецепта, яку можна отримати у лікаря.

Це допоможе вибрати ліки відповідно до свого бюджету і не доплачувати за бренд. У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною, 
– додала прем'єр-міністерка.

Відповідно до нововведень, щонайменше один із варіантів ліків обов'язково має бути в наявності в будь-якій аптеці.

Зазначається, що на першому етапі функція доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, що купуються за власні кошти. Надалі, як запевнила Свириденко, рішення буде масштабуватися на інші препарати.

Важливо! Національний каталог містить граничні ціни, тобто аптеки не можуть продавати ліки дорожче зазначеної суми. Ознайомитися з каталогом цін можна за посиланням.

Українці також можуть безкоштовно пройти обстеження

  • В Україні з 31 січня розпочала роботу державна програма "Скринінг здоров’я 40+", яка надає можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження та виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення у стані психічного здоров'я на ранніх етапах.
     

  • Запрошення надходитимуть усім громадянам віком понад 40 років за однаковим принципом — через 30 днів після дня народження. 
     

  • Для участі в програмі необхідно підтвердити готовність у застосунку "Дія", після чого кошти для оплати медичного обстеження зарахують на Дія.Картку впродовж семи днів.