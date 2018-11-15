Українці більше не платитимуть консульського збору за візу у популярній туристичній країні
З 15 листопада уряд Таїланду скасував консульський збір, який мали сплачувати громадяни України після прибуття у країну.
Відповідне рішення мало вступити в силу з 1 грудня 2018 року.
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Проте 14 листопада повноважний посол України у королівстві Таїланд повідомив, що згідно з уточненим рішенням воно набуває чинності вже з 15 листопада.
Відтепер українці, які приїжджають у Таїланд, не сплачуватимуть консульський збір у розмірі приблизно 60 доларів США за отримання туристичної візи по прибуттю в країну.
Нагадаємо, з 2 листопада в України почав діяти безвізовий режим із Катаром.
Джерело: 24 канал
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