Українці більше не платитимуть консульського збору за візу у популярній туристичній країні

З 15 листопада уряд Таїланду скасував консульський збір, який мали сплачувати громадяни України після прибуття у країну.

Відповідне рішення мало вступити в силу з 1 грудня 2018 року.

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Проте 14 листопада повноважний посол України у королівстві Таїланд повідомив, що згідно з уточненим рішенням воно набуває чинності вже з 15 листопада.

Відтепер українці, які приїжджають у Таїланд, не сплачуватимуть консульський збір у розмірі приблизно 60 доларів США за отримання туристичної візи по прибуттю в країну.

До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського Уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 р. як планувалося) українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60$ за отримання туристичної візи по прибуттю! — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) 14 листопада 2018 р.

Нагадаємо, з 2 листопада в України почав діяти безвізовий режим із Катаром.