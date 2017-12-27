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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Українці обрали політика року в Україні

12:31, сьогодні 4383 Читать новость на русском
Політики року в Україні: Петро Порошенко, Міхеїл Саакашвілі, Юлія Тимошенко
Політики року в Україні: Петро Порошенко, Міхеїл Саакашвілі, Юлія Тимошенко / Колаж 24 Канал

Найпопулярнішими політиками 2017 року стали президент Петро Порошенко, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі та очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Укрінформ.

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Так, найбільше голосів українці віддали за свого гаранта Петра Порошенка – 10%.

Слідом за ним йде його найзапекліший опонент Міхеїл Саакашвілі – колишнього очільника Одеської ОДА політком року вважають 7,3% опитаних. Натомість 6,4% проголосували за голову партії та лідера фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Далі розмістилися головний "радикал" України Олег Ляшко (5,3%), прем’єр-міністр Володимир Гройсман (4,9%); Вадим Рабінович (4,2%) та колишній міністр оборони Анатолій Гриценко (2,1%).

Менш популярними політиками у 2017 році стали мер Львова Андрій Садовий, опоблоківець Юрій Бойко та екс-"регіонал" Євгеній Мураєв – усі отримали по 1,5% голосів респондентів.

Зауважимо, що 19,7% опитаних відповіли, що в Україні немає таких політиків, а 14,6% взагалі не змогли відповісти.

Вищезазначене опитування проводилося з 15 по 19 грудня в усіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму та Донбасу. Загалом було опитано 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Юлія Тимошенко статистика соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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