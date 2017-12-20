Соціологи оприлюднили імена майбутніх лідерів на виборах Президента України

Якби вибори Президента України відбулися найближчим часом, перемогу на них здобула голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, щоправда їй у спину дихають чинний президент Петро Порошенко, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко та опоблоківець Юрій Бойко. Найменше голосів виборці б віддали за колишнього прем'єра Арсенія Яценюка.

Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), який провів всеукраїнське опитування щодо підтримки партій і політичних лідерів.

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Так, за словами соціологів найбільше шансів перемогти на президентських виборах має лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – за неї би проголосували 7,9% осіб. Далі йдуть, чинний президент Петро Порошенко (6,5%), екс-міністр оборони Анатолій Гриценко (4,9%) та опоблоківець Юрій Бойко (3,6%).

Крім того, 3,5% респондентів проголосували б за Олега Ляшка, 3,2% – за Андрія Садового, 3% – за Вадима Рабіновича, 1,4% – за Володимира Гройсмана, 1,2% – за Олега Тягнибока, 0,4% – за Арсенія Яценюка.

Зауважимо, що не визначилися з вибором 39,1% опитаних, не братимуть участі у голосуванні – 15,3%, а 4,5% взагалі викреслили б усіх кандидатів або зіпсували б бюлетень.

"Таким чином, якби ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 38% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б так: 20,5% проголосували б за Юлію Тимошенко, 16,9% – за Петра Порошенка, 12,8% – за Анатолія Гриценка, 9,5% – за Юрія Бойка, 9,2% – за Олега Ляшка, 8,5% – за Андрія Садового, 7,8% – за Вадима Рабіновича, 3,6% – за Володимира Гройсмана, 3,2% – за Олега Тягнибока, 1% – за Арсенія Яценюка, за інших кандидатів – загалом 7,1%", – підкреслили соціологи.

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Д слова, серед партій, за результатами опитування" також лідирує "Батьківщина", за яку є готовими проголосувати 6,5% виборців. Решта партій розмістилися так:

4,1% – за партію "Опозиційний блок",



3,9% – за партію "За життя",



3,8% – за Радикальну партію О. Ляшка,



3,3% – за партію "Громадянська позиція",



2,8% – за партію "Об’єднання "Самопоміч",



2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Свобода",



1,4% – за партію УКРОП,



1,2% – за Аграрну партію,



1,2% – за партію "Рух нових сил",



0,7% – за партію "Народний фронт",



0,5% – за партію "Відродження"



0,5% – за Соціалістичну партію.

Загалом з 2 по 14 грудня було опитано 2039 респондентів віком від 18 років, що живуть у 110 населених пунктах усіх регіонів України, окрім Криму.

"Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%", – додають у КМІС.