Українці привітали бранців Кремля з Новим роком

Під російським посольством запалили синьо-жовті фаєри. Активісти привітали зі святами українців, яких тримають у кремлівському полоні.

Люди, які прийшли на акцію, хочуть донести, що про бранців памятають і чекають на Батьківщині. Вони зачитали імена заручників.

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Проте нарікають, що список неповний. Адже частину українців утримують таємно. Активісти сподіваються, що наступного року влада активніше боротиметься за несправедливо ув'язнених.

"Мінські перемовини результату не дають. І потрібно зовсім інший формат шукати. Для початку, щоб держава турбувалася за екстрадицію, щоб цих людей позабирати на свою територію. А потім про термін ув'язнення!" – зазначив голова управління Альянсу української єдності Олег Цвілий.

До слова, Нова Зеландія першою на планеті зустріла новий 2018 рік. Новий рік у Новій Зеландії настав тоді, коли в Україні було 13:00 дня 31-го грудня.