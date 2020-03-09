Українці в Німеччині: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу

Німеччина може найближчим часом витіснити Польщу серед найпопулярніших країн для українських заробітчан. Близькість в рази вищі зарплати приваблюють українців.

У матеріалі ви детальніше дізнаєтеся про таке:

Українці переважно їздять у Німеччину працювати різноробами, але тепер працевлаштування стало доступнішим для кваліфікованих працівників;

Для роботи в Німеччині обов'язкова робоча віза, але договір з роботодавцем вже ні;

У Німеччині дорожча оренда житла, проїзд у громадському транспорті та послуги мобільного зв'язку, а їжа дорожча вдвічі;

Українці переважно шукають роботу через родичів та знайомих. Серед інших варіантів - німецькі сайти та компанії-посередники;

Краще їздити у західні регіони та працювати на велику компанія – так зарплата буде вища.

Перший матеріал з циклу про українських заробітчан Українці в Польщі: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу

Скільки заробляють українці та ким працюють?

Українці переважно працюють різноробами у Німеччині. Точної статистики скільки заробляють саме українці в Німеччині немає, але можна подивитися на зарплати серед професій, які обирають українці на заробітках.

Серед професій робітників найдорожче оплачують роботу електротехніків, а найменше – садівників. Детальніше дивіться на графіку, але зауважте, що це зарплата брутто, тобто до оподаткування. Більше того українці отримують менше, ніж німці чи європейці. Та все ж цей рейтинг зарплат показує тенденцію та перспективи зарплат.

Великі компанії з кількістю працівників від 500 людей в середньому можуть запропонувати зарплату до 20% вищу, ніж малі компанія.

Федеральна агенція праці щопівроку публікує перелік затребуваних професій. Востаннє такий звіт опублікували у вересні 2019 і цього місяця варто очікувати нового звіту. А наразі ситуація виглядає так, що Німеччина потребує:

спеціалістів по дереву, фурнітурі;

працівників на металоконструкції;

автомеханіків;

покрівельників;

виконробів;

будівельників;

сантехніків;

працівників на прокладання автодоріг, колій, каналів;

акушерок;

медсестер;

фізіотерапевтів;

ортопедів;

реабілітологів.

Мінімальна зарплата в Німеччині в агросекторі, садівництві та лісовому господарстві – 8,60 євро за годину. Як видно, такі роботи оплачуються менше, ніж у сфері будівництва.

Українці також часто працюють у соціальній сфері, тобто доглядають за старшими чи хворими. Хоч це і популярніше в Італії, в Німеччині українці теж беруться за таку роботу. Проте вона чи не найменш оплачувана – в середньому місячна зарплата до оподаткування становить близько 2,100 євро.

Краще їхати працювати в західні регіони Німеччини, щоб більше заробити. Там зарплата в середньому на 30% вища.

Передбачають, що Німеччина найближчим часом привабить і висококваліфікованих українських заробітчан через нову міграційну політику. Про це детальніше мова піде дальше.

Що потрібно аби поїхати працювати у Німеччину?

Щоб працювати у Німеччині, необхідно мати робочу візу. Також потрібно завчасно підписати контракт з роботодавцем, щоб отримати візу. Але тепер це простіше. Раніше роботодавець мав перевірити чи не претендує на вакансію європеєць, тепер цю вимогу скасували.

Для кваліфікованих кадрів все ще простіше. Для них діє програма Blue Card. Це загальноєвропейська програма для громадян третіх країн (тобто тих, які не входять у ЄС), які мають диплом у певній галузі, і можуть жити та працювати в ЄС. Німці зі свого боку вимагають підтвердження диплому, а також подавання на затребувану професію.

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Нагадаємо зі списком можна ознайомитися за посиланням. Його оновлюють щопівроку.

Щоб перевірити чи визнає Німеччина ваш диплом, скористайтеся сайтом ANABIN. Якщо так, то виробити робочу візу буде легко. Якщо ні, то зверніться до Центрального відомства з питань іноземної освіти в Німеччині.

ІТ-спеціалісти з досвідом від 5 років не потребують підтвердження диплому, щоб працювати в Німеччині.

Зауважте, щоб влаштуватися на більшість кваліфікованих професій, потрібно знати німецьку мову на як мінімум середньому рівні.

Є ще один варіант поїхати на заробітки в Німеччину на три місяці. Потрібно поїхати в Польщу за робочою візою і звідти у відрядження поїхати в Німеччину. Проте це доволі складний варіант, адже необхідно, щоб компанія з Польщі, яка має зв'язки з німецькою компанією оформили вам це відрядження.

Як отримати робочу візуПотрібно записатися в електронну чергу у візовий центр у Києві, Львові, Одесі, Харкові чи Дніпрі. Завчасно необхідно зібрати пакет документів:

– закордонний паспорт;

– інші дійсні закордонні паспорти та ті, термін дії яких закінчився;

– заповнені 2 формуляри візової заяви;

– 3 фотографії 45х35 мм;

– підтвердження кваліфікації та визнання вашого ВНЗ;

– поліс медичного страхування.

Термін розгляду триває 7-60 днів.

Скільки коштує життя у Німеччині?

Українці їдуть на заробітки у Німеччину і здебільшого намагаються економити, але витрачати гроші на такі базові потреби як житло, їжа, транспорт та зв'язок доведеться.

Оренда житла

У великих містах доведеться заплатити від 500 євро за місяць оренди житла однокімнатної квартири. Зокрема такі ціни в середньому можна побачити Дрездені та Бремені. Дещо дорожче в Дюссельдорфі – близько 680 євро. Цікаво, що в столиці Німеччині, Берліні, ціни на житло дешевші, ніж у кількох інших містах. В середньому "однокімнатка" поблизу центру міста обійдеться у 800 євро. В Гамбурзі та Франкфурті-на-Майні винайняти квартиру дорожче. Та найбільше влетить в копієчку українським заробітчанам житло у Мюнхені. Там таке житло в середньому обійдеться в понад тисячу євро. Звісно, якщо обрати квартиру подальше від центру та навіть десь на околиці, то вийде дешевше. Але треба добре розрахувати, чи воно того варте, адже громадський транспорт в Німеччині – не з дешевих.

Крім орендної плати, потрібно також оплатити комуналку. Вона може обійтися в 200 євро.

Транспорт

В середньому одна поїздка автобусом може обійтися в 2 євро, але це все залежить від міста. Найвигідніше взяти місячний квиток, який дозволить користуватися автобусами, трамваями та метро у місті. В середньому по Німеччині він коштує 78 євро. Проте, ціна різниться від 55 євро в Мюнхені, що цікаво, адже там найдорожча оренда, до 110 євро в Гамбурзі. У столиці такий квиток обійдеться у 81 євро.

Купити місячний або одноразовий квиток можна у спеціальних точках продажу, автоматів з продажу квитків чи безпосередньо у водіїв.



Автомати для купівлі квитків в Німеччині / The anxious traveler

У Німеччині доволі заплутана система громадського транспорту. Різні види транспорту обслуговують різні компанії, тому купуючи квиток, потрібно впевнитися, на що він діятиме. У такому випадку найкраще купляти квиток в автоматах, оскільки вони багатомовні. Якщо ж добре знаєте німецьку, то краще купити у точці продажу чи у водія.

Мобільний зв’язок

У Німеччині діють три великі мобільні оператори: Deutsche Telekom, Vodafone

і O2. З них трьох Vodafone добре відомий українцям, адже є одним із трьох операторів в Україні.

У Німеччині є популярними контрактні пакети. Вони в середньому обійдуться в 20-25 євро за місяць з послугами інтернету, хвилин у роумінгу, смс. Сім-карта без послуг обійдеться в трохи понад 10 євро за місяць. Але контрактні пакети не завжди варто купувати, оскільки позбутися їх доволі важко і, якщо ви їздите на сезонні заробітки, то це не ваш варіант. Можна взяти звичайні місячні пакети. Вони зазвичай не передбачають пакету послуг, а потрібно сплачувати за те, скільки витратив хвилин, мегабайт чи смс.

Їжа

Харчування у Німеччини обійдеться десь у два рази дорожче, ніж в Україні. На початку лютого ми порівнювали ціни в Україні та Німеччині на базові продукти. Виявили, що дешевше в Німеччині обійдеться хіба лиш чай та олія.

На графіку ви побачите деякі з базових продуктів. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Чи дорогі в Україні продукти: порівняння українських цін з європейськими". Там ми також порівнюємо ціни в Польщі, Чехії та Норвегії.



Ціни на продукти в Україні та Європі / Інфографіка 24 каналу

Як себе захистити у Німеччині?

Працюйте легально

Хоч в Німеччині і доволі складно влаштуватися легально, але це необхідно. При неофіційному працевлаштуванні роботодавець може порушити ваші права, а в результаті вас можуть депортувати з Німеччини з тимчасовою забороною в'їзду в Шенгенську зону.

Нелегальна робота може здатися привабливою, оскільки не треба оформлювати візу та й роботодавець може запропонувати гарні умови. Але без офіційного працевлаштування ви незахищені. Роботодавець не оплачує ваших лікарняних, а то й взагалі "кидає" на зарплату.

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Покажіть угоду юристу

Якщо укладаєте угоду з роботодавцем, дайте її почитати юристу. Там можна знайти багато підводних каменів до моменту, що зарплата буде іншою, ніж ви обговорювали, або, що вам доведеться працювати понаднормово для обговорюваної зарплати. Мовний бар'єр в цьому випадку відіграє значну роль, оскільки, навіть знаючи німецьку на високому розмовному рівні, потрібні глибокі знання, щоб зрозуміти все в угоді.

Виїжджайте з країни завчасно

Добре рахуйте і не залишайтеся у Німеччини навіть на один день довше після закінчення візи чи дозволу перебування в країні за біометричним паспортом. Ви не лише заплатите штраф, а можете отримати заборону на в'їзд на певний час.

Як знайти роботу у Німеччині?

Знайти роботу у Німеччині можна різними способами. Серед найпоширеніших – поради друзів та родичів, німецькі сайти з пошуком роботи та посередники, тобто компанії, що займаються працевлаштуванням за кордоном. Найпопулярнішим є перший спосіб. До прикладу, в Польщі близько 80% шукають роботу серед знайомих. В Німеччині такого опитування не проводили, але ймовірність, що цей спосіб також найпопулярніший – висока.

Є багато сайтів з пошуку роботи безпосередньо в Німеччині. Для цього потрібно знати німецьку мову хоч на якомусь рівні. Популярними є сайти Xing та Adzuna. Вони містять різні вакансії. Але якщо шукаєте роботу у певній сфері, можна скористатися таким:

Також можна звернутися до українських або німецьких агентств з пошуку вакансій у Німеччині. Проте тут доведеться заплатити за послуги. Такий спосіб підходить людям без знання мови та без корисних зв'язків. Проте, варто бути обережним, щоб не потрапити на шахраїв.

Як не натрапити на шахраївВ Україні існує багато компаній, які допомагають із працевлаштування за кордоном. І якщо ви обрали такий спосіб пошуку роботи, то переконайтеся, що компанія справжня. Вона повинна мати ліцензію Мінсоцполітики та мати договір з компаніями, в яких пропонує вам працевлаштування. Якщо такий посередник не називає вам компанію або обіцяє зарплату 2-3 тисячі євро чистими і більше, то, ймовірно, це шахрайська компанія. Перевірити компанію на наявність ліцензії можна тут на сайті Мінсоцполітики.

Скільки українців у Німеччині?

У 2018 кількість офіційно працевлаштованих українців у Німеччині була 43 тисячі. В цьому ж році проживало близько 138 тисяч українців. Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на дані німецького статистичного відомства. З них понад 100 тисяч працездатного віку, тобто зайнятість українців становила 43%. Виглядає, що багато українців працювали нелегально.



Українці на заробітках у Німеччині / radiosvoboda

Очікують, що кількість трудових мігрантів з України в Німеччину збільшиться тепер, коли Німеччина спростила умови працевлаштування громадян третіх країн ЄС.

Міграційна політика щодо українців

З 2020 Німеччина змінила свою трудову політику щодо мігрантів. Все тому що їй самій не вистачає кадрів, а саме 1,2 мільйона. До того ж мігрантам можна платити менше.

Не вистачає саме кваліфікованих кадрів, тому в першу чергу отримати роботу стане легше людині з вищою, спеціалізованою чи технічною освітою.

Наразі у Німеччині є 62 спеціальності із підгрупами, на які можуть подаватися українці. Для цього потрібно підтвердити диплом, знання мови та відкрити робочу візу. Вже на місці, тобто у Німеччині українці можуть займатися пошуком роботи. Не потрібно, як раніше, завчасно підписувати договір з роботодавцем завчасно.

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Відсутність пріоритету в наданні роботи німцям та громадянам ЄС – ще одне важливе нововведення. Раніше німецький роботодавець перш ніж найняти українця на роботу, повинен був почекати чи не з'явиться охочих на цю позицію серед громадян ЄС. Це затягувало процес працевлаштування. Тепер таку умову скасовано.

Українські заробітчани завжди їздили в Польщу, а польські натомість у Німеччину. Тепер, коли Німеччина все більше відкриває свої двері, а Польща навпаки вводить деякі обмеження, українські трудові мігранти можуть поставити амбітніші цілі.