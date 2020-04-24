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      Банківські депозити українців зросли на 25 мільярдів гривень за місяць

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      Банківські депозити українців зросли
      Банківські депозити українців зросли / Getty Images

      Лише за березень українці вклали у банки Фонду гарантування вкладів 25 мільярдів гривень. Відтак сума загальних депозитів станом на 1 квітня 2020 року становила 520,34 мільярда гривень.

      Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня 2020 року вклади у національній валюті становлять 285,39 мільярда гривень і ще 234,85 мільярда гривень в іноземній. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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      Частка ФОП у структурі вкладників становить 3%, а загальна сума їх вкладів на 1 квітня 2020 року склала 31,87 мільярда гривень.

      Також повідомляється, що кошти 98,2% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами. Гарантіями Фонду повністю покривається 39,9% від загальної суми вкладів, що складає 207,31 млрд грн.

      Що відомо про Фонд гарантування вкладів?Це економічна самостійна установа, яка виконує функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд не має на меті отримання прибутку. Основною метою діяльності має бути захист прав і законних інтересів вкладників банків.

      До банків-агентів Фонду гарантування вкладів належать

      • "Приватбанк";
      • "Ідея банк";
      • "Правекс банк";
      • "Альфа-банк";
      • "Кредобанк";
      • "Ощадбанк";
      • "Укргазбанк";
      • ПУМБ;
      • "Таскомбанк";
      • Акціонерний банк "Південний";
      • Universal Bank.

      Джерело: http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/banky-ahenty-fondu/40728-perelik-bankiv-ahentiv-fondu-harantuvannya-vkladiv-fizychnykh-osib

      Банківські депозити українців зросли
      Банківські депозити українців зросли / Фото Фонду гарантування вкладів
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Гроші Банки
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