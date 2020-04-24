Банківські депозити українців зросли на 25 мільярдів гривень за місяць
Лише за березень українці вклали у банки Фонду гарантування вкладів 25 мільярдів гривень. Відтак сума загальних депозитів станом на 1 квітня 2020 року становила 520,34 мільярда гривень.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня 2020 року вклади у національній валюті становлять 285,39 мільярда гривень і ще 234,85 мільярда гривень в іноземній. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Важливо Нацбанк знизив облікову ставку до 8%: що це означає
Частка ФОП у структурі вкладників становить 3%, а загальна сума їх вкладів на 1 квітня 2020 року склала 31,87 мільярда гривень.
Також повідомляється, що кошти 98,2% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами. Гарантіями Фонду повністю покривається 39,9% від загальної суми вкладів, що складає 207,31 млрд грн.
Що відомо про Фонд гарантування вкладів?Це економічна самостійна установа, яка виконує функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд не має на меті отримання прибутку. Основною метою діяльності має бути захист прав і законних інтересів вкладників банків.
До банків-агентів Фонду гарантування вкладів належать
- "Приватбанк";
- "Ідея банк";
- "Правекс банк";
- "Альфа-банк";
- "Кредобанк";
- "Ощадбанк";
- "Укргазбанк";
- ПУМБ;
- "Таскомбанк";
- Акціонерний банк "Південний";
- Universal Bank.
Джерело: http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/banky-ahenty-fondu/40728-perelik-bankiv-ahentiv-fondu-harantuvannya-vkladiv-fizychnykh-osib