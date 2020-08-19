Колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко, який підтримав протести, заявив, що Київ можуть залучити до врегулювання ситуації в цій державі. Він порівняв це з тим, що майданчик для завершення війни на Донбасі розташований саме в Мінську.

Про можливість залучення України Павло Латушко заявив під час свого спілкування з журналістами, повідомляє Інтерфакс.

До слова Мета – нові вибори та передача влади, – Координаційна рада у Білорусі зібрала пресконференцію

Я можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні мінського діалогу з питань україно-російського порядку денного, то чому б Україні не взяти участь у відповідному діалозі в Білорусі,

– розповів ексміністр культури Білорусі.

Водночас він заявив, що в білоруської опозиції є рівне доброзичливе ставлення до всіх країн-сусідів. Мовляв, важлива Україна, як великий торгівельний партнер, але так само важливі й інші сусіди.

Також він заявив про прагнення будувати добросусідські відносини як з Росією, так і з Євросоюзом. Латушко заявив, що останнім політиком у Білорусі буде той, хто збудує стіну між Росією і ЄС.

"Співпраця з Росією економічна, торговельна відповідає прагматичним інтересам Білорусі, так само як і співпраця з Європейським Союзом", – заявив Павло Латушко.

Політик розповів, що бачення опозиції полягає в тому, аби зробити Білорусь медіатором між ЄС і Росією. Тут роль Білорусі полягає в тому, щоб бути мостом між ними.