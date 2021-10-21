Про те, що над територією країни зависла хмара токсичного газу, повідомили 21 жовтня. Для підтвердження оприлюднили відео з системи моніторингу.

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Які регіони "накрив" газ

Відстежити рух хмари токсичного газу можна в системі метеомоніторингу Windy.com. Висока концентрація SO2 над півднем, сходом і центром України, а також Кримом. Показники там здебільшого коливаються біля позначки 100 міліграмів речовини на метр квадратний.

Проте найбільше "накрило" східні області, а також – Крим. Там токсину – приблизно 150 міліграмів на квадратний метр. Детальніше ознайомитися з рівнем концентрації газу над Україною можна на карті системи моніторингу.

Поширення газу SO2 / Карта Windy.com

Що таке діоксид сірки SO2 – безбарвний газ, який має різкий і задушливий запах. Він є менш отруйним, ніж сірководень, однак також дуже небезпечний.



Якщо вдихати його у високій концентрації, може виникнути сильна задишка й запалення легенів. Особливо це небезпечно для людей із захворюваннями органів дихання.



Інформація взята з SO2 – безбарвний газ, який має різкий і задушливий запах. Він є менш отруйним, ніж сірководень, однак також дуже небезпечний.Якщо вдихати його у високій концентрації, може виникнути сильна задишка й запалення легенів. Особливо це небезпечно для людей із захворюваннями органів дихання.Інформація взята з Вікіпедії

Еколог закликав не панікувати

Кілька одеських ЗМІ почали поширювати інформацію про високу концентрацію оксиду сірки над містом. Через це жителів Одеси закликали не виходити з дому.

Згодом на це відреагував колишній проректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. Він зазначив у своєму фейсбуці, що жодної небезпеки немає, оскільки така концентрація газу є мінімальною.

Боятися варто скоріше вихлопів з безлічі авто на дорогах, ніж від виверження вулкана,

– зазначив еколог.

Також він прикріпив до публікації зображення систем моніторингу метеоцентрів. Його зробили приблизно о 2 годині ночі 21 жовтня.



Поширення SO2 над Європою / Фото Сергія Степаненка

Що цьому передувало

19 вересня почалося виверження вулкану Кумбре-В'єха на одному з Канарських островів.

Після виверження лава зруйнувала більше ніж 742 гектарів землі та знищила понад 2 тисячі будинків.

Через небезпеку там приблизно 7 тисяч людей евакуювали з власних домівок.

Згодом оприлюднили відео, на яких видно наближення потоку лави до моря.

Читайте повний текст публікації еколога Сергія Степаненка:

Тут розганяють фейк про "хмару SO2" над Одесою. Щоб не відповідати на кожен запит, розміщую карту просторового розподілу SO2 над Європою на 2 години ночі 21 жовтня від Європейської служби моніторингу навколишнього середовища. Концентрації SO2 мінімальні біля поверхні Землі й побоюватися варто скоріше вихлопів з безлічі авто на дорогах Одеси, ніж від виверження вулкана..