"Укрлендфармінг" інвестував у ремонт доріг у Вінницькій області 240 тисяч гривень

"Укрлендфармінг", один з найпотужніших агрохолдингів країни, власником якого є Олег Бахматюк, інвестував 240 тисяч гривень в ремонт доріг у Вінницькій області.

Як соціально відповідальний бізнес, "Укрлендфармінг" першочергово опікується інфраструктурою тих населених пунктів, де працює. "П’ятдесят відсотків від загального об’єму коштів, який ми виділяємо на проекти із сільськими громадами, – це кошти на ремонт доріг. Вкладаючи в дороги, ми забезпечуємо добробут тих населених пунктів, де працюємо.

Адже налагоджений рух транспорту завдяки якісним шляхам – це обов’язкова умова як для здорової життєдіяльності села, так і для ефективного ведення бізнесу", – зазначив Юрій Шульц, директор підприємства "Поділля Агропродукт", яке входить до складу "Укрлендфармінг".

"На землях Мельниківської сільської ради Немирівського району в селі Червоне працює новозбудований асфальтний завод. За урядовою програмою завод будує трасу Вінниця – Умань, – повідомив сільський голова Олександр Лесько. – Орендарям земель села Червоного це дало можливість у частковій участі відремонтувати, а точніше, збудувати два кілометри сільської дороги в Червоному. Підприємство "Поділля Агропродукт", яке входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг", виділило на це будівництво 90 тисяч гривень", повідомляє "Обозреватель".

150 тисяч гривень це ж підприємство групи "Укрлендфармінг" виділило на ремонт 3 км доріг в селах Ковалівка та Головеньки Немирівського району Вінницької області. За зверненням Ковалівського сільського голови Віктора Верховода ТОВ "Поділля Агропродукт" поремонтовано дороги на вулиці Джона Говарда й вулиці Миру в селі Ковалівка, також сплачено вивезення 50 тонн щебню для ремонту доріг у селі Головеньки.

Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з лідерів агробізнесу в Україні. 11 виробничих кластерів холдингу в 22 областях України не тільки забезпечують продовольчу безпеку держави, активно розвивають вітчизняне сільське господарство, але й щоденно дбають про інфраструктуру й високий рівень розвитку тих населених пунктів, де розташовані його потужності.