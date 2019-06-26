12:36
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова
      Вєсті.UA
      21:29, 25 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Укрлендфармінг" інвестував у ремонт доріг у Вінницькій області 240 тисяч гривень

      76 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      "Укрлендфармінг", один з найпотужніших агрохолдингів країни, власником якого є Олег Бахматюк, інвестував 240 тисяч гривень в ремонт доріг у Вінницькій області.

      Як соціально відповідальний бізнес, "Укрлендфармінг" першочергово опікується інфраструктурою тих населених пунктів, де працює. "П’ятдесят відсотків від загального об’єму коштів, який ми виділяємо на проекти із сільськими громадами, – це кошти на ремонт доріг. Вкладаючи в дороги, ми забезпечуємо добробут тих населених пунктів, де працюємо.

      Адже налагоджений рух транспорту завдяки якісним шляхам – це обов’язкова умова як для здорової життєдіяльності села, так і для ефективного ведення бізнесу", – зазначив Юрій Шульц, директор підприємства "Поділля Агропродукт", яке входить до складу "Укрлендфармінг".

      "На землях Мельниківської сільської ради Немирівського району в селі Червоне працює новозбудований асфальтний завод. За урядовою програмою завод будує трасу Вінниця – Умань, – повідомив сільський голова Олександр Лесько. – Орендарям земель села Червоного це дало можливість у частковій участі відремонтувати, а точніше, збудувати два кілометри сільської дороги в Червоному. Підприємство "Поділля Агропродукт", яке входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг", виділило на це будівництво 90 тисяч гривень", повідомляє "Обозреватель".

      150 тисяч гривень це ж підприємство групи "Укрлендфармінг" виділило на ремонт 3 км доріг в селах Ковалівка та Головеньки Немирівського району Вінницької області. За зверненням Ковалівського сільського голови Віктора Верховода ТОВ "Поділля Агропродукт" поремонтовано дороги на вулиці Джона Говарда й вулиці Миру в селі Ковалівка, також сплачено вивезення 50 тонн щебню для ремонту доріг у селі Головеньки.

      Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з лідерів агробізнесу в Україні. 11 виробничих кластерів холдингу в 22 областях України не тільки забезпечують продовольчу безпеку держави, активно розвивають вітчизняне сільське господарство, але й щоденно дбають про інфраструктуру й високий рівень розвитку тих населених пунктів, де розташовані його потужності.

      blog_ava
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні
      6270
      Теги: Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні , 12:23 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      6270
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:20 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      28548
      Повернення Росії в ПАРЄ – серйозна поразка України
      сьогодні , 12:00 Повернення Росії в ПАРЄ – серйозна поразка України
      Олексій Чибісов 521
      "Заграница нам поможет": як США займаються деолігархізацією України на прикладі Фірташа
      сьогодні , 08:40 "Заграница нам поможет": як США займаються деолігархізацією України на прикладі Фірташа
      Костянтин Шкабара 1143
      Камамбер, горгонзола і гуцульська бриндзя: як Україні створити свій сирний бренд
      25 червня , 22:00 Камамбер, горгонзола і гуцульська бриндзя: як Україні створити свій сирний бренд
      Блог Медіа 154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук