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      "Укрлендфармінг" виділив 200 тисяч гривень на вуличне освітлення в Полтавській області

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      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      Агрохолдинг "Укрлендфармінг", власником якого є бізнесмен Олег Бахматюк, виділив 200 тисяч гривень на вуличне освітлення в селі Погреби Глобинського району Полтавській області.

      Загалом у селі 2300 жителів. На вулиці Мамки, де встановлюють ліхтарі, мешкає близько 480 осіб. Вулиця не мала освітлення більше 30 років, повідомляє УНІАН.

      "Ми завжди прислуховуємося до потреб громад, – розповів Юрій Щербак, директор підприємства "Райз-Схід", яке входить до групи компаній "Укрлендфармінг" і працює на території трьох областей України. – І цього разу вирішили взяти участь у спільному проекті з освітлення вулиці протяжністю 3,5 км в селі Погреби Глобинського району Полтавської області. Наше підприємство виділило на освітлення 200 тисяч гривень. Ця сума дозволить встановити ліхтарі на майже кілометровій відстані. Наразі для них вже збудовані стовпи".

      "Укрлендфармінг" один з лідерів аграрної галузі України, приділяє значну увагу інфраструктурним проблемам в кожній з 22 областей, де працюють його підприємства. Систематично здійснюється ремонт доріг, налаштування й будівництво водогонів, автобусних зупинок, ремонти шкіл та дитячих садочків тощо. Соціально-економічний розвиток громад, на території яких розміщені потужності холдингу, турбота про благоустрій населених пунктів та зростання добробуту місцевих жителів є пріоритетним напрямом соціальної діяльності групи компаній "Укрлендфармінг".

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      Теги: Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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