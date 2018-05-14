"Укрнафта" планує пробурити нові свердловини: відомо, у яких областях
ПАТ "Укрнафта" планує пробурити дві свердловини в Сумській і Львівській областях. Відповідне рішення затвердив інвестиційний комітет.
Про це повідомляє прес-служба "Укрнафти".
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"Інвестиційний комітет затвердив буріння двох нових свердловин", – зазначено в повідомленні.
У повідомленні також зазначається, що в січні-березні 2018 року компанія здійснила ряд кроків щодо збільшення продуктивності існуючих свердловин.
"Вісім свердловин були переведені на ЕВН насоси, в результаті чого середньодобовий дебіт нафти з конденсатом на цих об’єктах збільшився на 70,4% – до 42,6 т. Загалом, станом на кінець березня, ЕВН працювали на більш ніж 300 свердловинах компанії", – відзначають в прес-службі.
З початку року "Укрнафта" завершила капітальні ремонти (ВРХ) на 28 свердловинах і провела 14 інтенсифікації видобутку.
До слова, за даними ДФС, "Укрнафта" недоплатила в бюджет країни 12,98 мільярдів гривень, таким чином очоливши рейтинг найбільших компаній-боржників.