"Укрнафта" планує пробурити нові свердловини: відомо, у яких областях

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити дві свердловини в Сумській і Львівській областях. Відповідне рішення затвердив інвестиційний комітет.

Про це повідомляє прес-служба "Укрнафти".

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"Інвестиційний комітет затвердив буріння двох нових свердловин", – зазначено в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що в січні-березні 2018 року компанія здійснила ряд кроків щодо збільшення продуктивності існуючих свердловин.

"Вісім свердловин були переведені на ЕВН насоси, в результаті чого середньодобовий дебіт нафти з конденсатом на цих об’єктах збільшився на 70,4% – до 42,6 т. Загалом, станом на кінець березня, ЕВН працювали на більш ніж 300 свердловинах компанії", – відзначають в прес-службі.

З початку року "Укрнафта" завершила капітальні ремонти (ВРХ) на 28 свердловинах і провела 14 інтенсифікації видобутку.

До слова, за даними ДФС, "Укрнафта" недоплатила в бюджет країни 12,98 мільярдів гривень, таким чином очоливши рейтинг найбільших компаній-боржників.