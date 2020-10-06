Вибачте, що без інтриг, скандалів та гучних заяв – в принципі як і має бути в оборонній компанії. Але щоб не тиражувались фейки, нижче – короткі відповіді на три головних питання: що сталось? хто прийшов? і що буде далі?

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Тут немає ніякої інтриги або загадки. Як ви пам'ятаєте, Айварас прийшов на посаду Генерального директора перебуваючи у Наглядовій раді Концерну. І ні він сам, ні наша команда не приховували, що його перебування на виконавчій посаді є тимчасовим. За рік роботи під його керівництвом нам команді стабілізувати роботу Концерну, зберегти темпи виробництва і розробити стратегію реформування компанії.

Чми змінюється курс реформ в Укроборонпрому?

Ні. Стратегія реформування Концерну залишається незмінною: корпратизація та створення шести галузевих холдингів, що дасть можливість залучати прямі інвестиції. Ми рухаємось у бік корпоратизації. Наша найближча мета – прийняття Верховною радою відповідного законопроєкту.

Хто такий новий гендиректор Ігор Фоменко?

Ігор Фоменко прийшов у нашщу команду у листопаді 2019 року і довгий час обіймав посади заступника гендиректора з питань виробництва. Ігор має величезний стаж та досвід роботи на виробництві, а також ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина) та пройшов курси Executive Education в Harvard Business School та INSEAD

Чи звільняється команда Укроборонпрому?

Ні. У нас є чітка мета, і ми працюємо у штатному режимі. Спеціально для гарячих голів: згідно законам України, усі кадрові призначення у компанії – прерогатива генерального директора Укроборонпрому та керівників підприємств-учасників Концерну.

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І наостанок.

Для мене було честю працювати з Айварасом. Як з людиною, так і з професіоналом. Щиро вдячний йому за довіру, підтримку і фантастичну атмосферу, яку йому вдалось побудувати в команді завдяки своїй відкритості. Дякую! І вірю, що нам вдасться зберегти це у подальшому.