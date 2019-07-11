"Укрпошта" пригрозила, що припинить доставляти пенсії і висунула умову
"Укрпошта" з 1 січня 2020 року не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом. Глава компанії Ігор Смілянський заявив, що аби цього не сталося, уряд має схвалити новий тариф або ж винести послугу з доставки пенсій на відкритий тендер.
З відповідним відкритим листом глава "Укрпошти" звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, віце-прем’єра Павла Розенка, міністра соцполітики Андрія Реви та глави Пенсійного фонду Євгенія Капінуса.
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Смілянський назвав 2 шляхи розв’язання проблеми:
- Схвалити новий тариф на розповсюдження пенсій, який ще в листопаді 2017 року був затверджений Міністерством інфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України "і з того часу торпедується Міністерством соціальної політики".
- Винести послугу з доставки пенсій на відкритий тендер, і нехай ринок сам вирішить, скільки коштує ця послуга.
"Доставка пенсій, як і доставка газет, не входить до переліку обов’язкових поштових послуг (…), і вони можуть надаватися Національним оператором поштового зв’язку на ринкових умовах. Але ще раз – на ринкових умовах, визначених на відкритому тендері, а не з регульованим тарифом чи виписаною під один банк постановою", – наголосив керівник "Укрпошти".
Листоноші тому й не отримували у попередні періоди гідну заробітну плату, що їхня праця з доставки пенсій не цінувалася та не оплачувалася державою,
– додав він.
За словами Смелянського, пенсійний тариф залишається незмінним з 2004 року, незважаючи на зростання мінімальної зарплати, вартості пального тощо.
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