Укрпошта знову приймає відправлення до Китаю

З 26 лютого Укрпошта відновлює прийом відправлень до Китаю. Компанія не доставляла туди посилки протягом 2 тижнів.

Про відновлення доставки відправлень з України в Китай інформує пресслужба Укрпошти.

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З 26 лютого відновляємо приймання всіх видів експортних відправлень до Китаю,

– йдеться в повідомленні.

В Укрпошті додали, що це стало можливим завдяки допомозі Посольства Китаю в Україні. Наразі жодних заборон із боку Національної пошти Китаю щодо приймання посилок немає.

Водночас імпортні відправлення з Китаю надалі доставляють в Україну. Але через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній посилки можуть йти в Україну довше.

Що було раніше? Укрпошта з 12 лютого тимчасово зупиняла приймання усіх видів відправлень у Китай через епідемію коронавірусу в країні. Однак ті посилки, які прийняли до 11 лютого, доставили.



Важливі факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу