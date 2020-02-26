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      Укрпошта знову приймає відправлення до Китаю

      - Читать новость на русском
      Укрпошта відновлює прийом відправлень до Китаю / ukrposhta.ua

      З 26 лютого Укрпошта відновлює прийом відправлень до Китаю. Компанія не доставляла туди посилки протягом 2 тижнів.

      Про відновлення доставки відправлень з України в Китай інформує пресслужба Укрпошти.

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      З 26 лютого відновляємо приймання всіх видів експортних відправлень до Китаю,
      – йдеться в повідомленні.

      В Укрпошті додали, що це стало можливим завдяки допомозі Посольства Китаю в Україні. Наразі жодних заборон із боку Національної пошти Китаю щодо приймання посилок немає.

      Водночас імпортні відправлення з Китаю надалі доставляють в Україну. Але через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній посилки можуть йти в Україну довше.

      Що було раніше? Укрпошта з 12 лютого тимчасово зупиняла приймання усіх видів відправлень у Китай через епідемію коронавірусу в країні. Однак ті посилки, які прийняли до 11 лютого, доставили.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Новини України Укрпошта Китай Коронавірус 2020
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