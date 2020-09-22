Укрзалізниця відновила посадку пасажирів у двох містах Чернігівської області
Укрзалізниця з 22 вересня відновила посадку пасажирів у містах Ніжині й Носівці Чернігівської області. Це відбулося попри оновлення карантинних зон, внаслідок чого Ніжинський район потрапив у червону зону.
Про відновлення посадок пасажирів на цих станціях повідомила Укрзалізниця.
До слова Для регіонів червоної зони запрацювали нові обмеження: деталі
Які потяги курсують через ці станції:
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- №774/773 Київ – Шостка;
- №779/780 Суми – Київ – Вінниця;
- №786/785 Київ – Шостка.
Відтепер пасажири знову зможуть придбати квитки й відправитися з цих станцій. Фактично заборона діяла всього один день після оновлення карантинних зон 21 вересня. Рішення про можливість посадок пасажирів ухвалила державна епідеміологічна комісія.
Коротко про карантинне зонування:
Цю систему вигадали в уряді для того, аби запроваджувати більш жорсткий карантин там, де темпи поширення коронавірусу найбільші. Таким чином країну поділили на чотири зони – червону, помаранчеву, жовту й зелену.
Найбільш жорсткі обмеження діють у червоній зоні. Під час останнього перегляду зонування до неї потрапили:
- Чоп Закарпатської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.
Що заборонено в різних карантинних зонах / інфографіка 24 каналу