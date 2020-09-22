Укрзалізниця з 22 вересня відновила посадку пасажирів у містах Ніжині й Носівці Чернігівської області. Це відбулося попри оновлення карантинних зон, внаслідок чого Ніжинський район потрапив у червону зону.

Про відновлення посадок пасажирів на цих станціях повідомила Укрзалізниця.

До слова Для регіонів червоної зони запрацювали нові обмеження: деталі

Які потяги курсують через ці станції:

№45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№774/773 Київ – Шостка;

№779/780 Суми – Київ – Вінниця;

№786/785 Київ – Шостка.

Відтепер пасажири знову зможуть придбати квитки й відправитися з цих станцій. Фактично заборона діяла всього один день після оновлення карантинних зон 21 вересня. Рішення про можливість посадок пасажирів ухвалила державна епідеміологічна комісія.

Коротко про карантинне зонування:

Цю систему вигадали в уряді для того, аби запроваджувати більш жорсткий карантин там, де темпи поширення коронавірусу найбільші. Таким чином країну поділили на чотири зони – червону, помаранчеву, жовту й зелену.

Найбільш жорсткі обмеження діють у червоній зоні. Під час останнього перегляду зонування до неї потрапили:

Чоп Закарпатської області;

Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.



Що заборонено в різних карантинних зонах / інфографіка 24 каналу