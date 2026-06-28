В "Укрзалізниці" з'явились нові вагони зі столиками для верхніх полиць: які вони на вигляд

"Укрзалізниця" продовжує оновлювати рухомий склад. Так, на напрямку Київ – Ужгород – Дніпро курсують уже шість нових вагонів.

Нові пасажирські вагони поповнили склад поїздів №29/30 Київ – Ужгород та №4/3 Ужгород – Дніпро, розповідають в "Укрзалізниці".

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Чим відрізняються нові вагони від старих?

Нові вагони оснащені акумуляторами збільшеної ємності, які забезпечують роботу кондиціонерів навіть під час тривалих зупинок у спекотну погоду.

У кожному купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасна система освітлення.

Вбиральні обладнані сповивальними столиками і спеціальними дитячими сидіннями.

Від початку року "Укрзалізниця" вже отримала 18 нових пасажирських вагонів.

Який вигляд мають нові вагони / Фото "Укрзалізниці"

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запускає додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом, щоб у літній сезон пасажирам було зручніше діставатися до узбережжя.

Із 28 червня потяг №838/837 курсуватиме по парних числах в обох напрямках. На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд із кондиціонерами. Дорога триватиме близько години.

З Одеси поїзд вирушатиме о 09:17 і прибуватиме до Кароліно-Бугаза о 10:18. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 10:40, прибуття до Одеси – о 11:46.