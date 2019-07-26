Укрзалізниця – моя велика невдача, – Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає ситуацію навколо Укрзалізниці великою невдачею. Крім цього, він заявив, що з 2017 року втратив контроль над компанією.

А от інші галузі — авіація, дорожня, морська, річкова, Укрпошта — дають відчутний ріст, про це міністр повідомив в ефірі "Громадського".

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"Як би хто не критикував, зрушення є суттєві. На Укрзалізниці таких зрушень немає. І це було одним з найбільших скандалів за моєї каденції міністра", – прокоментував чиновник.

Зрештою, у 2017 році Кабмін підтримав відставку тодішнього голови компанії Войцеха Балчуна. Проте за словами Омеляна, Укрзалізницю в нього "забрали".

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Володимир Омелян одним з перших почав критикувати роботу Балчуна на посаді очільника Укрзалізниці. Він закликав звільнити його та передати Укрзалізницю в управління уряду.



Колишній очільник Укрзалізниці Войцех Балчун

Міністр наголосив, що в УЗ звертаються до нього тільки тоді, коли ситуація дійсно патова й немає більше кому допомогти. Все інше роблять по-своєму. Тому інструментарій впливу міністра є достатньо обмежений.

У нас такий парадокс склався, що з 2017 року міністр інфраструктури, який відповідає начебто де-юре за Укрзалізницю, насправді на неї не впливає взагалі,

— зазначив він.

Й пояснив, що формально вплив на Укрзалізницю уряд має через Міністерство економіки.