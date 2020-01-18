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      Укрзалізниця закупила кондиціонери в депутата: їхня вартість перевищує звичайну уп'ятеро

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      Укрзалізниця за 28 мільйонів купила у депутата вагонні кондиціонери, які є уп'ятеро дорожчими за звичайні / Фейсбук-сторінка Євгена Кравцова

      Філія Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" придбала на заводі "Екватор" кондиціонери для пасажирських вагонів на суму в 28,43 мільйона гривень. Щоправда, якщо купувати кондиціонер не через тендер, а в магазині, то його ціна буде у рази меншою.

      Як повідомляють "Наші гроші", до кінця 2020 року "Екватор" має поставити Укрзалізниці 19 комплектів дахової системи кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури у кожному купе. Мовиться про кондиціонери АВК-25. Вони мають продуктивність охолодження 30 кВт обігріву, а в режимі теплового насосу – 20 кВт. Загалом вартість комплекту для одного вагону склала 1,50 мільйона гривень.

      Зверніть увагу! Черговий скандал на Укрзалізниці: пасажири "Інтерсіті" можуть отримати проблеми з харчуванням

      АВК-25, кондиціонері, тендер, Укрзалізниця, тендер
      Кондиціонери АВК-25, які для пасажиських вагонів закупила Укрзалізниця 

      До комплекту входять:

      • даховий кондиціонер;
      • монтажні та електричні схеми моноблоку,
      • підключення та управління;
      • програмне забезпечення у контролері;
      • хладон і мастило;
      • сервісна панель для діагностики несправностей,
      • обладнання для індивідуального регулювання температури повітря в купе;
      • запасні частини, інструменти, приладдя;
      • датчик температури салону.

      Найдорожчим і найпотужнішим серед кондиціонерів, моделі яких представлено в інтернет-магазинах, є канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS. Його ціна становить 323 тисячі гривень. Він має продуктивність охолодження 25 кВт та обігріву 28 кВт, тобто на рівні вагонного охолоджувача. Але ціна кондиціонера в магазині є у п’ять разів меншою за ціну для Укрзалізниці.

      АВК-25, кондиціонері, тендер, Укрзалізниця, тендер
      Інформація про кондиціонери Mitsubishi Heavy FDU250VS

      Журналісти додають, що у 2018 році "Центр забезпечення виробництва" замовляв посереднику "СП Кліматехніка" кондиціонери АВК-25 за 1,14 мільйона гривень. Цікаво, що сума угод була на 0,01% нижчою від загальної очікуваної вартості закупівель у 28,43 мільйона гривень. Більше того, тоді до повного комплекту входив один компресор, а зараз – два компресори. Товар мали виготовити щонайбільше у 2020 році. Гарантійний термін зберігання складає рік після виготовлення, а гарантійний строк експлуатації – два роки після введення в дію.

      Цікаво, що "Екватор" належить голові наглядової ради Сергію Кантору – депутату Миколаївської міськради від партії "Наш край", а директором заводу є Юрій Неделько. Єдиним конкурентом було харківська компанія "НВО "А.Т.О.Р." Володимира Морозова із продукцією того ж "Екватору", щоправда ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

      До теми! Понад 100 мільйонів збитків: в "Укрзалізницю" незаконно постачали техніку з Криму

      До слова, раніше "Центр забезпечення виробництва" закупив газу на 18 мільйонів гривень, щоправда відповідний тендер не проводили.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Скандал ProZorro Укрзалізниця Гроші
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