Укрзалізниця закупила кондиціонери в депутата: їхня вартість перевищує звичайну уп'ятеро

Філія Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" придбала на заводі "Екватор" кондиціонери для пасажирських вагонів на суму в 28,43 мільйона гривень. Щоправда, якщо купувати кондиціонер не через тендер, а в магазині, то його ціна буде у рази меншою.

Як повідомляють "Наші гроші", до кінця 2020 року "Екватор" має поставити Укрзалізниці 19 комплектів дахової системи кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури у кожному купе. Мовиться про кондиціонери АВК-25. Вони мають продуктивність охолодження 30 кВт обігріву, а в режимі теплового насосу – 20 кВт. Загалом вартість комплекту для одного вагону склала 1,50 мільйона гривень.

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Кондиціонери АВК-25, які для пасажиських вагонів закупила Укрзалізниця

До комплекту входять:

даховий кондиціонер;

монтажні та електричні схеми моноблоку,

підключення та управління;

програмне забезпечення у контролері;

хладон і мастило;

сервісна панель для діагностики несправностей,

обладнання для індивідуального регулювання температури повітря в купе;

запасні частини, інструменти, приладдя;

датчик температури салону.

Найдорожчим і найпотужнішим серед кондиціонерів, моделі яких представлено в інтернет-магазинах, є канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS. Його ціна становить 323 тисячі гривень. Він має продуктивність охолодження 25 кВт та обігріву 28 кВт, тобто на рівні вагонного охолоджувача. Але ціна кондиціонера в магазині є у п’ять разів меншою за ціну для Укрзалізниці.



Інформація про кондиціонери Mitsubishi Heavy FDU250VS

Журналісти додають, що у 2018 році "Центр забезпечення виробництва" замовляв посереднику "СП Кліматехніка" кондиціонери АВК-25 за 1,14 мільйона гривень. Цікаво, що сума угод була на 0,01% нижчою від загальної очікуваної вартості закупівель у 28,43 мільйона гривень. Більше того, тоді до повного комплекту входив один компресор, а зараз – два компресори. Товар мали виготовити щонайбільше у 2020 році. Гарантійний термін зберігання складає рік після виготовлення, а гарантійний строк експлуатації – два роки після введення в дію.

Цікаво, що "Екватор" належить голові наглядової ради Сергію Кантору – депутату Миколаївської міськради від партії "Наш край", а директором заводу є Юрій Неделько. Єдиним конкурентом було харківська компанія "НВО "А.Т.О.Р." Володимира Морозова із продукцією того ж "Екватору", щоправда ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

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До слова, раніше "Центр забезпечення виробництва" закупив газу на 18 мільйонів гривень, щоправда відповідний тендер не проводили.