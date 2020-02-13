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      Укрзалізниця запустить додаткові потяги Київ – Харків

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      Укрзалізниця запустить додаткові потяги Київ – Харків – Київ / www.radiosvoboda.org

      Укрзалізниця збільшила кількість швидкісних поїздів Інтерсіті+ за маршрутом Київ – Харків – Київ. Додатковий поїзд курсуватиме до 15 березня.

      З 15 лютого по 15 березня поїзд Інтерсіті+ з Києва до Харкова курсуватиме щоденно, повідомили в Укрзалізниці.

      До теми: Укрзалізниця заплатить за пошук нового керівника понад 800 тисяч гривень

      Загалом за напрямком Київ – Харків щоденно їздять чотири швидкісних потяги Інтерсіті+:

      • Номер 722 – о 06:45.
      • Номер 724 – о 13:25.
      • Номер 726 – о 18:02.
      • Номер 720 – о 18:30.

      У 2019 році найпопулярнішим залізничним сполученням стало Київ – Харків. На цей напрямок продали 1,7 мільйона квитків.


      Найпопулярніші залізничні напрямки у 2019 році / Фото: Укрзалізниця

      Важливо! Відтепер при посадці у поїзд Укрзалізниці можна показувати електронне посвідчення у додатку Дія замість звичайного документа. Він буде доступний навіть без підключення до інтернету. Проте звертатимуть увагу і на час останнього оновлення програми.

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      сьогодні
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Залізниця Укрзалізниця Новини Києва Новини Харкова
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