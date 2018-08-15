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Що робити, якщо вкусив павук: перша допомога

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Що робити при укусі павука
Що робити при укусі павука / thesun.co.uk

Укуси деяких отруйних видів павуків становлять надзвичайну небезпеку для людини. До найбільш отруйних відносять чорну вдову (каракут), тарантула або бурого павуку-відлюдника.

Зазвичай павуки не становлять небезпеку для людини через товсту шкіру, для дітей ці комахи є більш небезпечними, йдеться на сайті лікаря Євгена Комаровського.

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Що потрібно робити при укусі павука

Якщо вас вкусив павук, то потрібно прикласти до ураженої ділянки холод та дати потерпілому парацетамол. Якщо він вкусив в руку або ногу, то, щоб запобігти розповсюдженню отрути, потрібно ногу або руку в положенні лежачи опустити вниз. Також варто зняти всі прикраси з рук.

Після чого потрібно забинтувати, починаючи зверху від ранки. Також потрібно забезпечити нерухомість кінцівки. При неможливості перев’язати ділянку – притисніть ділянку та їдьте до лікаря.

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Після укусу дайте потерпілому випити багато води. Також можна випити протиалергічний засіб, оскільки від укусу може виникнути алергічна реакція. При відсутності можливості відвідати лікаря у найближчий час, то можна застосувати гормональний протиалергічний засіб в ін’єкціях.

При укусі каракута або чорної вдови біль виникає через годину-півтори. Можуть виникнути такі симптоми як запаморочення, тремор, порушується робота м'язів, зокрема, дихальних і серцевих, потерпілому важко дихати.

Що не можна робити при укусі павука

– накладати джгут;
– розрізати рану;
– годувати потерпілого;
– випивати алкоголь.

Що не можна робити після укусу павука
Що не можна робити після укусу павука

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Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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