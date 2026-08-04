Побачив дивний об'єкт на полі: у Польщі фермер знайшов уламки невідомого дрона

У Мазовецькому воєводстві Польщі фермер під час польових робіт виявив на полі уламки безпілотника. Знахідку перевірили правоохоронці та рятувальники, після чого до справи долучили Військову жандармерію й Агентство внутрішньої безпеки.

Про це пише RMF24.

Що відомо про знахідку польського фермера?

Чоловік помітив об'єкт, схожий на безпілотний літальний апарат, після чого на місце викликали поліцію та рятувальників.

За попередніми висновками служб, знайдений дрон є цивільним безпілотником, над яким оператор втратив контроль. Пристрій мав циліндричну форму, був близько 50 сантиметрів завдовжки, а також мав елементи керування та відірваний гвинт.

Правоохоронці насамперед перевірили знахідку на наявність вибухонебезпечних предметів. Піротехнічної загрози не виявили, після чого територію забезпечили охороною.

Відповідно до встановлених процедур, про інцидент повідомили Військову жандармерію та Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Наразі триває встановлення власника безпілотника та всіх обставин події.

Нагадаємо, Польща офіційно підтвердила, що під час масованої російської атаки на Україну 30 липня на її територію залетіла та впала російська крилата ракета Х-101. До розслідування інциденту залучать українського експерта. За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, ракета вибухнула після падіння в Люблінському воєводстві.

Він також зазначив, що під час атаки близько 20 російських ракет рухалися у бік польського кордону. Український винищувач переслідував одну з ракет, однак припинив це приблизно за 20 секунд до перетину кордону, оскільки не мав права заходити в повітряний простір Польщі. Польські слідчі вже завершили огляд місця падіння ракети, виявили численні уламки, зокрема частини двигуна, та відібрали зразки ґрунту для подальшої експертизи.

Зазначимо, за словами речника прокуратури Марціна Козака, ракету, яку знайшли у Польщі, виготовили у другому кварталі 2026 року на одному з підприємств Московської області.