Вибухівка на узбережжі: у Румунії масово знаходять уламки безпілотників у морі та на пляжах

На румунському узбережжі Чорного моря та в прибережних районах сапери виявили й знешкодили уламки десяти військових безпілотників, частина з яких містила вибухові заряди. Силовики та саперні підрозділи провели серію екстрених операцій у повітах Тулча й Констанца для знешкодження небезпечних знахідок.

Про це повідомило видання Digi24 з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Що відомо про уламки, які вдалося виявити у Румунії?

Виявлення уламків відбувалося впродовж кількох годин у п'ятницю, 11 вересня 2026 року, вздовж морського узбережжя та поблизу українського кордону.

Перший виклик спеціальні підрозділи саперів отримали близько 13:30 до населеного пункту Кишла-Веденей у повіті Тулча, де на пляжі лежали два елементи дрона. Експерти групи EOD після ретельного огляду встановили, що ці конкретні фрагменти не становили піротехнічної загрози та не мали бойової частини.

Вже о 15:18 саперна група змушена була виїхати до іншої ділянки узбережжя в районі Перітяшка, де прикордонна поліція виявила ще два уламки. Один із них містив нездетоновану вибухівку, тому піротехнічна команда Служби інформації Румунії знешкодила його на місці, а іншу деталь передали фахівцям Берегової охорони.

Близько 16:00 надійшов сигнал від екіпажу цивільного торговельного судна, яке помітило два фрагменти безпілотника безпосередньо у водах Чорного моря. На місце події вирушив патрульний катер Берегової охорони, який підняв об'єкти на борт і підтвердив відсутність вибухових речовин.

Останній інцидент дня стався о 17:55 поблизу ділянки Едігіол-Перібойна в повіті Констанца, де до пошуків залучили авіаційну розвідку.

Під час операції з ідентифікації підозрілого об'єкта, про який повідомила Берегова охорона, група EOD Міністерства оборони помітила з гелікоптера залишки чотирьох авіаційних безпілотників, зокрема дрон-перехоплювач із вибухівкою на борту. Усі елементи було убезпечено та нейтралізовано,

– зазначили в оборонному відомстві Румунії.

Офіційні представники оборонного відомства підкреслили, що всі залучені служби безпеки працювали в тісній координації задля цілодобового моніторингу прикордонних територій.

Нагадаємо, увечері 8 вересня російський "Шахед" перетнув повітряний простір Молдови та Румунії, після чого розбився на території Молдови приблизно за 25 кілометрів від кордону з Румунією. Для моніторингу ситуації Румунія підняла в повітря два винищувачі F-18 ВПС Іспанії, а через загрозу тимчасово призупинили роботу аеропорту в Яссах.

Безпілотник понад годину перебував у повітряному просторі двох країн, а згодом упав поблизу села Михайлені Векі в Молдові.