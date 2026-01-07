Умань була під прицілом російських БпЛА: у місті лунали вибухи

Вночі на 7 січня росіяни запустили по Україні ударні дрони. Мешканці Умані Черкаської області чули вибухи в місті.

Тривогу в регіоні оголосили близько першої ночі. Про це інформує 24 Канал із посиланням на місцеві новинні пабліки.

Що відомо про атаку на Умань?

Про загрозу ворожих дронів попереджали Повітряні сили ЗСУ. Окрім того, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець о 1:12 інформував про підвищену небезпеку застосування росіянами ударних БпЛА.

За повідомленнями моніторів, на місто рухалися декілька "Шахедів". Уже о 1:22 в Умані прогриміли вибухи. Згодом о 1:41 в місті оголосили відбій повітряної тривоги. Наразі деталі й наслідки атаки уточнюються.

Варто зазначити, що ранком 26 грудня по Умані вдарила російська ракета. Тоді постраждали шестеро осіб, зокрема двоє дітей. Крім того, зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Де ще била Росія останнім часом?