Не має важливих якостей, – екскерівник розвідки сказав, як ставиться до призначення Умєрова

Екссекретаря Ради нацбезпеки й оборони Рустема Умєрова український президент на початку серпня призначив головою Служби зовнішньої розвідки. Він має низку напрацювань, але сьогодні, в період війни, на чолі СЗР повинен бути високого рівня розвідник, який глибинно знає систему, всі позиції у світі, особливо в Росії.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, уточнивши, що має на увазі позиції щодо союзників Росії, наприклад, в Ірані, Північній Кореї, Китаї та інших країнах.

Умєров – новий очільник СЗР: які особливості цієї посади

Екскерівник СЗР наголосив, що в очільника розвідки має бути високий рівень впливу та налагоджена тісна комунікація з прем'єрами, канцлерами, керівниками спецслужб, які формують позицію своїх держав.

Ми підписували контракти щодо співпраці з ЦРУ (я сам підписував), ФБР, Агентство з нацбезпеки. Це супертехнічна розвідка, яка все добуває, дізнається про будь-які задуми Росії, переміщення військ. Це партнер – національна розвідка, в цілому це 18 розвідок США, от тільки одна країна, а скільки напрацювань може бути в керівника української СЗР. Так само Британія: там МІ-5, МІ-6,

– озвучив Маломуж.

Важливими, з його слів, є особисті контакти з вищими посадовими особами або керівниками спецслужб, які мають правильно ставити завдання перед своїми очільниками або формувати позицію і політику з подачі України, а ті вже потім циркулюють і в наших інтересах, і у своїх. Маломуж підкреслив, має бути спільний тандем, над чим доведеться працювати.

Або ж, з його слів, потрібно буде ухвалювати термінові рішення в режимі онлайн, телефонувати до свого партнера або виходити іншими закритими засобами зв'язку на нього і обговорювати критичні питання: що Росія планує у цю секунду, які моделі дій президента, уряду, силових структур.

Повинен бути керівник розвідки високого класу. На жаль, я думаю, що Умєров об'єктивно для цього не має сьогодні можливостей, якостей, а особливо довіри у відомстві. Це не міністерство, це дуже глибока інтелектуальна і, прямо скажу, бойова структура, яка дійсно опирається на керівний склад як на базовий сегмент: професійний, організаційний, з гарантіями, тому що всі розвідники працюють за кордоном з високими ризиками,

– підкреслив Маломуж.

Він зазначив, що в Україні багато питань, які сьогодні потребують негайного вирішення, а новому керівнику СЗР потрібен буде час, аби увійти у справи, зрозуміти, яка працює система, що буде складно, не знаючи основ й не маючи повної інформації про оперативну можливість розвідки, конкретні можливості в країнах.

Екскерівник СЗР підсумував, що потрібна глибока підготовка, робота в процесі розвіддіяльності протягом багатьох років, тоді буде забезпечена ефективність. Він підкреслив, що це не питання бюрократії, заступники на такій посаді замінити не зможуть.

З його слів, у Службі зовнішньої розвідки окрема система відповідальності, секретності й ніхто інший виконати певні завдання керівника не буде спроможний, бо передбачаються різні лінії роботи всередині структури.

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