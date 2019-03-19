Унікальне таксі в Харкові: разом із водієм на виклик приїжджає кіт – милі фото

Рудий кіт Чай – не просто домашній улюбленець, а й напарник по роботі. Разом з господарем Олександром уже два роки працюють у таксі. За цей час кіт-таксист у місті став справжньою зіркою.

Пасажири спеціально викликають котяче таксі, щоб Чай помуркотів на колінах. А ще пухнастик вільно гуляє на капоті просто під час руху.

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Кіт повноцінний напарник, який сам заробляє. Звідси і прізвисько Чай – від чайових.



Журналісти 24 каналу прокаталися з таксистом-котом

Унікального кота пасажири обожнюють. Чекають саме на це таксі з сюрпризом. Але декому все ж не до вподоби тварина в авто.

"По-різному реагують: 80% пасажирів – задоволені, але решта виступають проти", – говорить таксист Олександр Зігуля.

Кіт спокійно відпрацьовує робочу зміну від 9 до 13 годин. Нещодавно побив рекорд: у дорозі були 28 годин. І єдине, що може налякати рудого – це галасливий трамвай. Нещодавно кіт навіть взявся підкорювати мережу та вийшов в Інстаграм.



Інстаграм-сторінка кота Чая

Олександр хоче зробити Чая найпопулярнішим котом в Україні, і колись навіть придбати новеньке авто та розфарбувати його в тигровий принт, щоб пасажири точно знали – до них їде котяче таксі.