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Упав і вдарився головою об бордюр: школяра вдарило струмом під час посадки у тролейбус

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Чернігівські тролейбуси (ілюстрація)
Чернігівські тролейбуси (ілюстрація) / Соцмережі

У Чернігові 11-річного хлопчика вдарило струмом, коли він заходив у тролейбус. Наразі він перебуває у реанімації, а медики діагностували підлітку електротравму, закриту черепно-мозковою травму та струс головного мозку.

Про це повідомляє інформаційна агенція УНІАН з посиланням на прес-службу Нацполіції у Чернігівській області.

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Як розповідають правоохоронці, до них надійшло повідомлення, що до реанімаційного відділення Чернігівської обласної лікарні з електротравмою, закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку було доправлено 11-річного жителя обласного центру.

"Встановлено, що хлопчика вдарило струмом на зупинці громадського транспорту під час посадки у тролейбус. Хлопчик торкнувся дверей під час посадки та отримав ураження електричним струмом. Внаслідок цього потерпілий упав і вдарився головою об бордюр", – додають у поліції.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за частиною статті про випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

Санкція статті передбачає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, терміном до трьох років або без такого.

Теги: Новини України Діти Поліція Неповнолітні Транспорт Електроенергія Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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