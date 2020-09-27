Українська православна церква Московського патріархату, яка організувала у Святогірській лаврі форум "Люди миру", запевняє, що захід був аполітичним. Водночас висвітлювали його здебільшого телеканали, пов'язані з Віктором Медведчуком, який і сам виступав на підтримку форуму.

УПЦ МП відхрестилася від підтримки політиків

Як пишуть "Новости Донбаса", речник УПЦ МП Микола Данилевич попросив не пов'язувати церкву й форум "Люди миру" з тими чи іншими політиками.

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Він запевнив, що форум був аполітичним, організований без участі політиків, які взагалі "певною мірою себе вичерпали".

Політичні лідери не можуть наразі запропонувати нічого конструктивного, аби подолати цей конфлікт (на Донбасі – 24 канал). Ми ж хотіли дати слово простим людям Донбасу: вчителям, лікарям, військовим,

– сказав Данилевич.

Кум Путіна та один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук опублікував заяву на підтримку форуму УПЦ МП "Люди миру". Телеканали, які належать соратнику Медведчука Тарасу Козаку ("112 Україна", ZIK та NewsOne) активно висвітлювали захід. Інформували про нього також канали Мураєва, Фірташа – Льовочкіна та Ахметова.

Речник УПЦ МП на це відповів, що іншим медіа цього також робити ніхто не забороняв. А "наміри різних політиків якось увійти в цей процес або використовувати його задля своїх цілей не відбивають позицію церкви".

Коротко про форум "Люди миру"

21 вересня у Святогірську Донецької області відбувся форум "Люди миру", організований УПЦ МП. Заявлена мета форуму – "почути думку і сформувати побажання мирних жителів" щодо ситуації на Донбасі.

У ЗМІ цей захід прозвали "Люди (руського) миру", а в РНБО 18 вересня зауважували, що помітили активізацію окремих релігійних структур як інструментів російської гібридної війни проти України.

Організаторам різноманітних "мирних форумів" хотілося б нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність. Правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації,

– попередив тоді секретар РНБО Олексій Данілов.

Однак після проведення форуму УПЦ МП правоохоронці не інформували про якусь подібну реакцію.

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