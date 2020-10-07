З мексиканського Канкуна та сусідніх курортів через потужний ураган Дельта евакуювали понад 40 тисяч туристів. Настільки масштабних штормів у країні не було з 2005 року.

За словами губернатора штату Кінтана-Роо Карлоса Хоакіна, місцева влада підготувалася до стихії. Про це повідомляє Daily Mail.

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Через ураган Дельта з мексиканського Канкуна та сусідніх курортів евакуювали понад 40 тисяч туристів. Для них влада відкрила понад 160 притулків.

Хоакін попередив жителів і туристів про небезпеку стихії. За словами губернатора, у цьому районі не було таких штормів з часів урагану Вільма в 2005 році.

Синоптики прогнозують, що у результаті шторму рівень води може піднятися приблизно на 3 – 4 метри.

Ураган вранці 7 жовтня зафіксували приблизно за 129 кілометрів від острова Косумель. Стихія рухалася із заходу на північний захід.

Що відомо про Канкун? Прибережне місто та всесвітньо відомий курорт у східному штаті Мексики Кінтана-Роо, адміністративний центр муніципалітету Беніто-Хуарес. Місто розташоване на півострові Юкатан на березі Юкатанської протоки, що відділяє його від Куби.

Зверніть увагу! Ураган Дельта сформувався в Карибському басейні. 6 жовтня він набув потужності 4-ої категорії, однак згодом дещо ослаб. Очікується, що, крім США, днями ураган вразить узбережжя Мексики, Белізу й Куби. Найбільший удар на материковій частині США очікується 8 жовтня у штатах Луїзіана, Міссісіпі, Алабама, а також з меншою силою – в Техасі, Арканзасі, Теннессі, Джорджії та Флориді. Цікаво У метеорологів США закінчились імена для ураганів: їх було надто багато



Ураган зруйнував дерева / Фото АР



Людей з курортів розмістили у притулках / Фото АР

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