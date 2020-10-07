Через ураган Дельта з курортів Мексики евакуювали 40 тисяч туристів: фото, відео
З мексиканського Канкуна та сусідніх курортів через потужний ураган Дельта евакуювали понад 40 тисяч туристів. Настільки масштабних штормів у країні не було з 2005 року.
За словами губернатора штату Кінтана-Роо Карлоса Хоакіна, місцева влада підготувалася до стихії. Про це повідомляє Daily Mail.
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Через ураган Дельта з мексиканського Канкуна та сусідніх курортів евакуювали понад 40 тисяч туристів. Для них влада відкрила понад 160 притулків.
Хоакін попередив жителів і туристів про небезпеку стихії. За словами губернатора, у цьому районі не було таких штормів з часів урагану Вільма в 2005 році.
Синоптики прогнозують, що у результаті шторму рівень води може піднятися приблизно на 3 – 4 метри.
Ураган вранці 7 жовтня зафіксували приблизно за 129 кілометрів від острова Косумель. Стихія рухалася із заходу на північний захід.
Що відомо про Канкун?Прибережне місто та всесвітньо відомий курорт у східному штаті Мексики Кінтана-Роо, адміністративний центр муніципалітету Беніто-Хуарес. Місто розташоване на півострові Юкатан на березі Юкатанської протоки, що відділяє його від Куби.
Ураган зруйнував дерева / Фото АР
Людей з курортів розмістили у притулках / Фото АР
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Через ураган у Канкуні евакуювали туристів: дивіться карту