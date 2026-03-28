Усього 4 таких кораблі: авіаексперт пояснив, як вдалося знищити судно ФСБ

В ніч на 25 березня в Ленінградській області Росії Сили оборони уразили бойовий криголам "Пурга" – судно служби ФСБ. Тепер в росіян таких кораблів залишилось лише 3.

Для такої операції українські бійці могли застосувати літак певного типу. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зазначивши, що маршрут його польоту також було обрано невипадково.

Як вдалося знищити судно ФСБ?

Авіаційний експерт пояснив, що для ураження російського судна Україна використала легкомоторний літак, який ніс бомбу, вагою 250 кілограмів. Цікаво, що цю авіацію можна віднести до категорії "збери сам", а його вартість – 30 – 35 тисяч доларів.

Цікаво! Водночас аналітики Defense Express припустили, що корабель міг уразити безпілотник, перероблений з одномоторного літака А-22, який ніс велику бойову частину.

За його словами, для польоту на літак потрібно було встановити приблизно 100 – 120 літрів пального, адже він летів на низьких висотах.

Найімовірніше, він летів вздовж кордону Білорусі та Росії, де немає ППО. Білоруси вже казали, що чули його і бачили, але нічого не могли зробити. Росіяни ж вирішили казати, що він летів через Польщу, Литву і Латвію,

– зазначив Криволап.

Він додав, що переважно судно "Пурга" використовували російські прикордонники та ФСБшники, щоб плавати ближче до Північного полюса і ламати кригу. Однак хоч корабель є патрульним, він має змогу тягнути на собі гвинтокрил. В такий спосіб окупанти намагаються підвищити свої спроможності біля країн Балтії та в Баренцовому морі.

Чому ураження криголаму Росії важливе для України?