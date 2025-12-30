Російське судно Ursa Major, яке затонуло торік, таємно перевозило 2 ядерні реактори для КНДР

Рік потому після катастрофи стало відомо, що перевозило російське судно Ursa Major. Правду встановили іспанські слідчі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Verdad.

Що кажуть в Іспанії про долю Ursa Major?

Судно Ursa Major затонуло в грудні 2024 року в міжнародних водах між Іспанією та Алжиром. Тоді росіяни заявляли, буцімто відбувся теракт.

ЗМІ твердили, що цей корабель багато років перевозив вантажі для постачання російського військового угрупування в Сирії. Тепер іспанські слідчі заявили: Ursa Major перевозило таємний стратегічний вантаж – два ядерні реактори. Корпуси ядерних реакторів типу ВМ-4СГ були призначені для Північної Кореї.

Довідка. Цей вид реакторів застосовують саме для озброєння підводних човнів.

Судно ішло нетиповим маршрутом із Санкт-Петербурга до Владивостока через Середземне море. Як і багато інших російських кораблів, воно входило до тіньового флоту.

Важливо, що капітан запевняв, ніби везе порожні контейнери, портові крани та допоміжне обладнання. Та аерофотознімки виявили незадекларовані важкі контейнери на кормі.

22 грудня Ursa Major різко змінило курс і втратило хід.

Огляд пошкоджень показав отвір у корпусі з деформацією металу всередину, що вказує на ураження ззовні, а не внутрішній вибух. Розміри пробоїни не відповідали класичній торпеді, але узгоджуються з ураженням суперкавітаційною бронебійною торпедою без великої бойової частини,

– мовиться в матеріалі.

В Іспанії не виключають, що втручання могло бути спрямоване на зрив таємної доставки ядерних технологій режиму Кіма.

Як розвивалися події далі?