Людський фактор міг бути однією з причин авіакатастрофи, що сталась 25 вересня під Чугуєвом. Крім цього, слідство розглядає версію про технічні несправності літака.

Наразі призначили судово-медичні експертизи, вилучили документів щодо організації та проведення польотів та допитали понад 40 свідків катастрофи. Про це заявив прем'єр-міністр та голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський у фейсбуці.

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Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор в різних його проявах,

– написав Уруський.

Крім цього, голова комісії додав, що авіаційні експерти працюють над бортовими самописцями. До кінця тижня чорні скриньки мають розшифрувати.

Авіакатастрофа Ан-26: що відомо

Літак Ан-26 розбився під Чугуєвом ввечері 25 вересня.

На борту перебувало 27 людей: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил.

На жаль, 26 людей загинули. Вижити вдалося курсанту В'ячеславу Золочевському. Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується.

ДБР розглядає 4 версії авіакатастрофи. Триває слідство.



Авіакатастрофа під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу