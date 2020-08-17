Уряд Білорусі склав повноваження перед Лукашенком
Уряд Білорусі 17 серпня склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком. Відставка уряду – це лише формальність, адже Лукашенко вже доручив підготувати документи щодо подальшої роботи урядовців.
Постанова про відставку набирає чинності із дня її прийняття. Про це повідомляє Белта.
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Чому уряд Білорусі склав повноваження
Такі дії передбачені Конституцією Білорусі. Уряд пішов у відставку перед новообраним президентом відповідно до закону "Про Раду Міністрів Республіки Білорусь".
Проте Олександр Лукашенко вже доручив підготувати документи щодо подальшої роботи уряду. За його словами, в основному склад урядовців вже сформований.
Можливо, будуть якісь нюанси. Я щойно говорив із Романом Головченком (прем'єр-міністр Білорусі – 24 канал). Він на місці, працює, всі готові працювати. Тож уряд функціонує. Треба формалізувати це, щоб юридичну силу мало. Тому указ треба відпрацювати і зараз же внести,
– наголосив Лукашенко.
Що відбувається у Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів, на яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко, незадоволені білоруси вийшли на мітинги.
- Білоруси вважають, що вибори були сфальсифіковані. Лідери ЄС та США також наголошують, що ці президентські вибори важко назвати демократичними та чесними.
- Мирні демонстрації на вулицях білоруських міст перетворились на сутички із силовиками. ОМОН застосовував до мітингувальників силу та зброю. Людей затримували і жорстоко катували в СІЗО.
- З 11 серпня в країні триває всенародний страйк. Великі підприємства відмовляються працювати, вимагаючи чесних виборів.
- 16 серпня у марші за свободу, який проходив у Мінську, взяли участь близько 400 тисяч людей.
- Окрім цього, у Мінську відбувся і мітинг на підтримку Лукашенка, де виступив і сам президент.