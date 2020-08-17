Уряд Білорусі 17 серпня склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком. Відставка уряду – це лише формальність, адже Лукашенко вже доручив підготувати документи щодо подальшої роботи урядовців.

Постанова про відставку набирає чинності із дня її прийняття. Про це повідомляє Белта.

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Чому уряд Білорусі склав повноваження

Такі дії передбачені Конституцією Білорусі. Уряд пішов у відставку перед новообраним президентом відповідно до закону "Про Раду Міністрів Республіки Білорусь".

Проте Олександр Лукашенко вже доручив підготувати документи щодо подальшої роботи уряду. За його словами, в основному склад урядовців вже сформований.

Можливо, будуть якісь нюанси. Я щойно говорив із Романом Головченком (прем'єр-міністр Білорусі – 24 канал). Він на місці, працює, всі готові працювати. Тож уряд функціонує. Треба формалізувати це, щоб юридичну силу мало. Тому указ треба відпрацювати і зараз же внести,

– наголосив Лукашенко.

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