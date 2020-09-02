Кабмін планує перейти на віддалену роботу. Дистанційний режим можуть запровадити через збільшення кількості хворих на коронавірус. Однак остаточного рішення ще немає.

Постанову про можливість проводити засідання уряду онлайн ухвалили 2 вересня на засіданні Кабміну, інформує 24 канал.

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Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету Міністрів я вважаю за необхідне ухвалити постанову про можливість проведення засідань уряду у режимі онлайн,

– наголосив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що, ймовірно, уряд не переходитиме на віддалений режим. Однак альтернативний варіант роботи, якщо загостриться ситуація з коронавірусом, потрібно мати.

Як відбуватиметься віддалена робота уряду

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, ухвалена постанова уряду дозволить:

проводити онлайн-засідання;

перевести у віддалений режим роботи урядові комітети.

"Ще 13 березня під час першого етапу карантину уряд передбачив можливість дистанційно брати участь у засіданнях. Тепер ми розширюємо цю норму регламенту", – зазначив Немчінов.

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