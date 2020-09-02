Уряд може перейти на дистанційний режим роботи: за яких умов
Кабмін планує перейти на віддалену роботу. Дистанційний режим можуть запровадити через збільшення кількості хворих на коронавірус. Однак остаточного рішення ще немає.
Постанову про можливість проводити засідання уряду онлайн ухвалили 2 вересня на засіданні Кабміну, інформує 24 канал.
Читайте також Кадрові зміни в уряді: в Раді знову заговорили про відставку двох міністрів
Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету Міністрів я вважаю за необхідне ухвалити постанову про можливість проведення засідань уряду у режимі онлайн,
– наголосив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він додав, що, ймовірно, уряд не переходитиме на віддалений режим. Однак альтернативний варіант роботи, якщо загостриться ситуація з коронавірусом, потрібно мати.
Як відбуватиметься віддалена робота уряду
За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, ухвалена постанова уряду дозволить:
- проводити онлайн-засідання;
- перевести у віддалений режим роботи урядові комітети.
"Ще 13 березня під час першого етапу карантину уряд передбачив можливість дистанційно брати участь у засіданнях. Тепер ми розширюємо цю норму регламенту", – зазначив Немчінов.
Яка статистика коронавірусу в Україні
- Протягом останніх тижнів Україна демонструє антирекорди захворюваності на коронавірус.
- 1 вересня зафіксували 2 495 нових випадків хвороби.
- Загалом від початку пандемії в країні виявили понад 125 тисяч інфікованих.
- Одужали від коронавірусу вже 58 817 людей, померли –2 656.