Сьогодні майже 5 тисяч випадків COVID-19 офіційно. Я впевнена, їх набагато більше.

Люди чекають на результати тестів тижнями. Багатьом тести не роблять, просто відмовляють, а іноді дають неправдиві результати. Бо владі не потрібна правда. Особливо перед виборами.

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Тут свіже інтерв'ю голови ВООЗ в Україні.

Політкоректно про головне:

так, Україна робить дуже мало тестів;

так, Україна, на відміну від інших країн, досі не навчилася відстежувати контактних осіб (а це – вкрай важливо);

так, у нас усе погано з дотриманням правил: лише кожна 4-та особа регулярно миє руки або використовує санітайзер, кожна 3-тя особа не дотримується фізичної дистанції, навіть коли знає про ризики і більше 40% осіб досі відвідують масові заходи.

Ну і найсумніше: вакцина в Україні буде через рік. Для уразливих груп. Але це – не точно.

На жаль, ми поки що ніяк не можемо вплинути на перші 2 пункти. Уряд остаточно втратив контроль над епідемією. Проте пункт 3 точно залежить від кожного з нас. Бережімося!