Уряд погодив вихід ще з трьох угод у межах СНД
Кабінет Міністрів України підтримав вихід держави з трьох чергових угод, укладених у межах Співдружності незалежних держав. Усі вони стосуються сфер ветеринарії й екології.
Рішення було схвалене на черговому засіданні Кабінету Міністрів України 2 вересня, повідомляє 24 канал.
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З яких угод вийшла Україна:
- угода про співробітництво у сфері ветеринарії;
- угода про створення координаційної ради з карантину рослин;
- угода про співробітництво в галузі санітарної охорони територій держав-учасниць СНД.
Водночас у пояснювальній записці зазначається, що практично з усіма членами СНД, крім Росії, в України є двосторонні угоди в цих сферах. Відтак угоди в межах Співдружності їх просто дублювали.
Що відомо про СНД і чому з нього виходить Україна
СНД, вона ж Співдружність незалежних держав – регіональна міжнародна організація, що створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях. Україна була однією з членів-ініціатороів створення Співдружності.
Литва, Латвія й Естонія, як найбільш прогресивні держави, що колись входили до Радянського Союзу, не були членами СНД. Україна й Грузія вийшли зі співдружності після того, як Росія розпочала війни на їхніх територіях.