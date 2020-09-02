Кабінет Міністрів України підтримав вихід держави з трьох чергових угод, укладених у межах Співдружності незалежних держав. Усі вони стосуються сфер ветеринарії й екології.

Рішення було схвалене на черговому засіданні Кабінету Міністрів України 2 вересня, повідомляє 24 канал.

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З яких угод вийшла Україна:

угода про співробітництво у сфері ветеринарії;

угода про створення координаційної ради з карантину рослин;

угода про співробітництво в галузі санітарної охорони територій держав-учасниць СНД.

Водночас у пояснювальній записці зазначається, що практично з усіма членами СНД, крім Росії, в України є двосторонні угоди в цих сферах. Відтак угоди в межах Співдружності їх просто дублювали.

Що відомо про СНД і чому з нього виходить Україна

СНД, вона ж Співдружність незалежних держав – регіональна міжнародна організація, що створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях. Україна була однією з членів-ініціатороів створення Співдружності.

Литва, Латвія й Естонія, як найбільш прогресивні держави, що колись входили до Радянського Союзу, не були членами СНД. Україна й Грузія вийшли зі співдружності після того, як Росія розпочала війни на їхніх територіях.