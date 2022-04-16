Утім робота за межами України допускається у разі службового відрядження. Про головні нюанси прийнятої постанови – далі.

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Про що йдеться у постанові

Документ регулює діяльність держслужбовців та працівників держсектору в умовах воєнного стану. Зокрема встановлено, що робота за межами України впродовж цього часу можлива лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

За недотримання закону можливе дисциплінарне стягнення.

У разі перебування державного службовця або працівника державного органу в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби, або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону,

– йдеться в постанові.

Нагадаємо, раніше Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що покарання чоловіків, які виїхали за кордон, має стосуватися лише високопосадовців.

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