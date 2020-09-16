Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови, який змінює підходи до поділу на карантинні зони за чотирма кольорами. Зміни стосуються карантинних правил у червоній і помаранчевій зонах, а також умов, за яких регіони потраплятимуть до цих зон.

Зміни до постанови щодо карантинного зонування України схвалили на засіданні уряду 16 вересня, повідомляє 24 канал. Про нові правила, передбачені постановою, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За яких умов райони потраплятимуть в червону зону:

у разі, якщо в спеціальних лікарнях протягом 5 днів зайняті понад 75% ліжок;

у разі, якщо за 14 днів рівень захворюваності на 100 тисяч населення в 5 разів перевищуватиме середній по країні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що рішення про найвищий рівень карантину для кожного регіону уряд розглядатиме у співпраці з регіональними комісіями.

Зміна обмежень у помаранчевій зоні:

на вході до будь-яких громадських закладів має бути інформація про його площу й максимальну кількість відвідувачів;

виключається норма, що в громадському транспорті можуть бути зайняті лише 50% сидінь.

Нові обмеження для навчальних закладів

Відтепер визначено умови, за яких на карантин можуть відправити цілі навчальні заклади. Цілі школи, дитсадки тощо можуть відправити на 14-денний карантин, якщо там вже перебувають на самоізоляції понад 50% класів чи груп.



Карантинне зонування України станом на 16 вересня / Карта МОЗ