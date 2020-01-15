Уряд назвав дороги, які ремонтуватимуть у 2020 році: деталі
Кабінет Міністрів України затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Загалом на фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.
Відповідне рішення уряду опублікувала пресслужба Міністерства інфраструктури.
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Насамперед ремонтуватимуть найбільш зруйновані дороги та ті, ремонт яких розпочали у 2019 році.
У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 мільярд 528 мільйонів 105 тисяч гривень на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення,
– зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Уряд вже затвердив перелік таких об’єктів.
Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році
- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);
- Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;
- Будівництво південного обходу Дніпра;
- Н-26 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ);
- Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
- Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);
- Н-03 Житомир – Чернівці.
Загалом у Кабміні планують відновити 1 тисячу 345 кілометрів доріг державного значення та 3 тисячі 711 метрів мостів. Також проводитимуться ремонти доріг місцевого значення.
У листопаді 2019 року ЄБРР виділив 900 мільйонів євро на ремонт доріг в Україні.