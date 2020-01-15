Уряд назвав дороги, які ремонтуватимуть у 2020 році: деталі

Кабінет Міністрів України затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Загалом на фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.

Відповідне рішення уряду опублікувала пресслужба Міністерства інфраструктури.

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Насамперед ремонтуватимуть найбільш зруйновані дороги та ті, ремонт яких розпочали у 2019 році.

У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 мільярд 528 мільйонів 105 тисяч гривень на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення,

– зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Уряд вже затвердив перелік таких об’єктів.

Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);

Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;

Будівництво південного обходу Дніпра;

Н-26 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ);

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;

Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);

Н-03 Житомир – Чернівці.

Загалом у Кабміні планують відновити 1 тисячу 345 кілометрів доріг державного значення та 3 тисячі 711 метрів мостів. Також проводитимуться ремонти доріг місцевого значення.

У листопаді 2019 року ЄБРР виділив 900 мільйонів євро на ремонт доріг в Україні.