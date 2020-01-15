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      Уряд назвав дороги, які ремонтуватимуть у 2020 році: деталі

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      Які дороги ремонтуватимуть у 2020 році / prm.ua

      Кабінет Міністрів України затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Загалом на фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.

      Відповідне рішення уряду опублікувала пресслужба Міністерства інфраструктури.

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      Насамперед ремонтуватимуть найбільш зруйновані дороги та ті, ремонт яких розпочали у 2019 році.

      У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 мільярд 528 мільйонів 105 тисяч гривень на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення,
      – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Уряд вже затвердив перелік таких об’єктів.

      Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році

      • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);
      • Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;
      • Будівництво південного обходу Дніпра;
      • Н-26 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ);
      • Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
      • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);
      • Н-03 Житомир – Чернівці.

      Загалом у Кабміні планують відновити 1 тисячу 345 кілометрів доріг державного значення та 3 тисячі 711 метрів мостів. Також проводитимуться ремонти доріг місцевого значення.

      У листопаді 2019 року ЄБРР виділив 900 мільйонів євро на ремонт доріг в Україні.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Ремонт Новини України Гроші Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Кабінет Міністрів України Дороги Будівництво
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