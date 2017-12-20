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Парламент планує повернутися до мажоритарної системи виборів

12:58, сьогодні 412 Читать новость на русском

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про вибори до парламенту на повністю мажоритарній системі.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондент 24 Каналу.

У деяких народних обранців цей законопроект викликав подив, адже він передбачає абсолютний перехід на мажоритарну систему виборів народних депутатів до парламенту.

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"Законопроект про мажоритарну систему виборів – це вимога моїх виборців. Це єдиний законопроект, який дає можливість краще очистити склад Верховної Ради. Тому що депутати будуть обиратися від народу, а не від партійних клерків. Партійні урядовці мають бути звітні перед своїми виборцями, а не перед партійними клоунами", – розповів народний депутат від БПП Олег Барна.

Проте цей законопроект дещо заперечує той, який був ухвалений напередодні і який передбачає обрання народних депутатів за відкритими виборчими списками. Тож народні обранці кажуть, що це не дуже правильно реєструвати альтернативний законопроект, який суперечить раніше ухваленому.

Це спроби залишити стару діючу систему для того, щоб зберегти корупційні механізми обрання депутатів за змішаною системою,
– зауважив народний депутатвід "Народного фронту" Леонід Ємець.

Тому, зважаючи на такі розбіжності у поглядах, до сесійної зали цей законопроект на голосування поки не вносили.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законопроект
Джерело: 24 Канал
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