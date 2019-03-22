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      Уряд виділив майже 440 мільйонів гривень для відновлення доріг на Луганщині

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      Для ремонту доріг Луганщини виділено майже 440 мільйонів гривень
      Для ремонту доріг Луганщини виділено майже 440 мільйонів гривень / Фото з відкритих джерел

      У державному бюджеті на будівництво, відновлення та ремонт доріг місцевого значення на Луганщині виділено суму у розмірі 439 924 мільйонів гривень.

      У Луганській ОДА зазначили, що з цієї суми на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання піде 113 мільйонів 93 тисячі гривень, на поточний середній ремонт – 190 мільйонів 969 тисяч гривень, а на капітальний ремонт – 135 мільйонів 861 тисяч гривень.

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      Капремонт вулиць і доріг комунальної власності передбачено у Старобільську, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному та Кремінній. 

      До переліку об’єктів капітального ремонту увійшли міст через річку Айдар на автомобільній дорозі Передільське – Старий Айдар та водопропускна труба на автодорозі Ганнусівка – Новорозсош.

      Нагадаємо, що у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ українські дороги планують обладнати шумовими смугами.

      За словами представника Мінрегіону, в Україні такі шумові смуги будуть облаштовувати на найбільших трасах, дорогах першої та другої категорій. А саме на узбіччях таких доріг та перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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