Уряд виділив майже 440 мільйонів гривень для відновлення доріг на Луганщині

У державному бюджеті на будівництво, відновлення та ремонт доріг місцевого значення на Луганщині виділено суму у розмірі 439 924 мільйонів гривень.

У Луганській ОДА зазначили, що з цієї суми на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання піде 113 мільйонів 93 тисячі гривень, на поточний середній ремонт – 190 мільйонів 969 тисяч гривень, а на капітальний ремонт – 135 мільйонів 861 тисяч гривень.

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Капремонт вулиць і доріг комунальної власності передбачено у Старобільську, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному та Кремінній.

До переліку об’єктів капітального ремонту увійшли міст через річку Айдар на автомобільній дорозі Передільське – Старий Айдар та водопропускна труба на автодорозі Ганнусівка – Новорозсош.

Нагадаємо, що у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ українські дороги планують обладнати шумовими смугами.

За словами представника Мінрегіону, в Україні такі шумові смуги будуть облаштовувати на найбільших трасах, дорогах першої та другої категорій. А саме на узбіччях таких доріг та перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.